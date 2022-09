Star Ocean: The Divine Force, présentations de Midas et Nina, et introduction des Vyrians, de Malkya et des compétences en vidéos

Page 1 : Présentations de Midas et Nina, et Rapport de mission #3

C'est le mois prochain que sortira Star Ocean: The Divine Force, nouveau jeu de rôle de tri-Ace et Square Enix qui nous fera suivre les aventures de Raymond Lawrence et Laeticia Aucérius, accompagnés d'Héléna/Elena, Albaird Bergholm, Midas Felgreed et Nina Deforges. Et justement, ces deux derniers personnages principaux n'avaient pas encore eu droit à leurs vidéos de présentation, jusqu'à ce jeudi, à voir avec le doublage anglais ou japonais selon vos goûts.

Tous deux font partie du royaume d'Aucérius et sont doués dans leurs domaines respectifs, ce qui en fera sans aucun doute un atout pour notre équipe.

Midas Felgreed figure parmi les plus brillants sémiomanciens et ingénieurs du royaume d'Aucérius. Bien que sa soif de savoir le pousse souvent à ignorer les lois et l'éthique la plus élémentaire, Midas n'en reste pas moins un homme de principes qui termine toujours ce qu'il a commencé.

Nina Deforges est l'une des rares personnes capables de manier la magie de guérison appelée iatrimancie en Aucérius. Elle cherche sans relâche un remède à la maladie mortelle qui a emporté son père.

Mais ce n'est pas tout, car récemment, un troisième « Rapport de mission » a été diffusé, servant à introduire les principaux ennemis du jeu. Ces Vyrians (en anglais) se nomment Gaston Gaucier (Sean Chiplock / Gakuto Kajiwara), Lola Jornaus (Faye Mata / Hibiku Yamamura) et Velanj Garfuul (Ben Diskin / Satoshi Tsuruoka), possèdent une technologie évoluée et auraient des liens avec l'Empire de Vey'l qui menace Aucérius. Ils souhaitent obtenir le pouvoir de D.U.M.A., qu'ils appellent le « dévoreur de planète ».

Au cours des péripéties face à ces Vyrians sur Aster IV, nous croiserons la route de Malkya Trathen (Laura Post / Yoko Hikasa), qui connait Midas, ainsi que Laeticia et Albaird depuis qu'ils sont tous jeunes (comme le monde est petit...), et est surtout à la tête d'un peuple appelé Trathen vivant sur Nihlb. Plus qu'une simple alliée, elle rejoindra l'équipe en tant que 7e personnage jouable, combattant au corps à corps à l'aide de griffes, les Trathens pouvant modifier la forme de leurs membres.

Du côté des systèmes de jeu, une fois assez d'XP engrangée, nous montrons de niveau et obtiendrons alors des Skill Points à dépenser pour améliorer nos compétences ou en débloquer de nouvelles dans un arbre dédié. Et comme déjà évoqué, en collectant des gemmes, nous serons à même de renforcer D.U.M.A., qui disposera lui aussi de tout un panel de compétences. Ce dernier nous permettra aussi d'exécuter de puissantes techniques uniques via le système de Vatting, une fois la jauge adéquate remplie, ou d'activer une barrière nullifiant les dégâts. Et lorsqu'il n'est pas attaché au personnage que nous contrôlons, un état baptisé Estery Cage, il peut aider l'ensemble de l'équipe, mais le Vatting n'est alors pas accessible.

La prochaine fois, nous aurons des détails sur le crafting d'armes et armures, ainsi que les mini-jeux, dont un avec des figurines sur un plateau.

Star Ocean: The Divine Force est attendu le 27 octobre sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC (Steam). Vous pouvez le précommander sur Amazon à partir de 59,99 €.

