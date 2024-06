Star Wars: Bounty Hunter, Jango Fett s'apprête à venir chasser sur de nouvelles plateformes

Plus tôt cette année, nous avons appris que le FPS Star Wars en cours de développement par Respawn Entertainment avait été annulé. Ce dernier aurait selon les rumeurs été un successeur spirituel de Star Wars: Bounty Hunter, jeu sorti en 2002 qui nous faisait incarner Jango Fett. Eh bien, contre toutes attentes, c'est ce classique qui refait parler de lui à présent, puisqu'une version améliorée va voir le jour le 1er août sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch et PC (Steam), comme nous l'apprend Aspyr en diffusant une bande-annonce.

Outre le coup de vieux évident, la première chose qui nous est venue à l'esprit en voyant la mention de la PS4 en fin de vidéo, c'est qu'une telle version... existe déjà depuis 2016 sur le PlayStation Store, coûtant 9,99 €. Elle avait même eu droit à une édition physique chez Limited Run Games. Il s'agissait d'un portage émulé en HD du jeu PS2, sans plus.

La nouvelle est affichée à 19,99 € et ne semble pas apporter grand-chose de plus que le fait d'être native et le support de la DualSense sur PS5. Notez que les membres PlayStation Plus ont droit à une remise faisant passer le prix à 17,99 € jusqu'au lancement. Sur le Microsoft Store, même tarif, mais pour tous. Il sera par ailleurs possible d'en profiter sur Steam Deck, la boutique de Valve le proposant actuellement à 17,55 €. Enfin, une skin de Boba Fett sera offerte une fois la campagne terminée une première fois. Bref, rien d'extraordinaire.

- Dans ce jeu classique d'aventure et d'action à la troisième personne, glissez-vous dans la peau de Jango Fett, le modèle des clones de la Grande Armée de la République, engagé pour capturer un Jedi passé du côté obscur. Revivez l'histoire intemporelle - Explorez l'univers fantastique du légendaire chasseur de primes avant les événements de Star Wars: Episode II - Attack of the Clones. Affrontez des adversaires et combattez au cours de batailles acrobatiques dans cette adaptation optimisée pour les consoles et le matériel d'aujourd'hui.

- Explorez l'univers fantastique du légendaire chasseur de primes avant les événements de Star Wars: Episode II - Attack of the Clones. Affrontez des adversaires et combattez au cours de batailles acrobatiques dans cette adaptation optimisée pour les consoles et le matériel d'aujourd'hui. Armé jusqu'aux dents - Frayez-vous un chemin à travers les bas-fonds de la galaxie, équipé de deux blasters, d'un lance-flammes et d'un lance-corde, rempli de rage mandalorienne à l'état pur.

Cet été, les fans de la licence pourront également découvrir Star Wars Outlaws, disponible en précommande sur Amazon à partir de 69,99 €.