Star Wars Jedi: Survivor affiche son plein potentiel dans une ultime bande-annonce de gameplay

C'est le 28 avril prochain que les joueurs vont pouvoir retrouver Cal Kestis et BD-1 dans la suite de Star War Jedi: Fallen Order, uniquement sur la génération actuelle de consoles et sur PC. Star Wars Jedi: Survivor s'est déjà montré à plusieurs reprises, notamment le mois dernier au détour d'une bande-annonce centrée sur son scénario, soulignant la présence de divers alliés dont les membres l'équipage du Mantis. À l'occasion de la troisième journée de la Star Wars Celebration Europe 2023, c'est un ultime trailer de gameplay qui vient d'être mis en ligne, qui réunit tous les ingrédients pour nous hyper.

Comme précisé par le directeur du jeu Stig Asmussen dans une interview parue en même temps que la vidéo, la narratrice est Cere Junda (Debra Wilson en VO), qui a entraîné Cal et continuera de garder un œil sur lui même si elle ne peut pas le protéger de tous les dangers. Notre héros pourra toutefois compter sur ses compagnons, qui auront un rôle dans le gameplay. Merrin et Bode Akuna sont ainsi vus respectivement en train d'utiliser la Force et se bagarrer aux côtés du Jedi, faire appel à eux dans ce dernier cas servant d'attaque spéciale disposant d'un cooldown pour ne pas en abuser. Les fans apprécieront également pouvoir combattre une variété d'ennemis tels qu'un rancor et un Gen'Dai, ainsi que d'éjecter violemment le pilote d'un AT-ST hors de l'engin et envoyer valdinguer celui d'un speeder, qui va malencontreusement se prendre un chasseur TIE en pleine face.

Vous pourrez donc découvrir Star Wars Jedi: Survivor dans un peu moins de trois semaines sur PS5, Xbox Series X|S et PC, disponible en précommande sur Amazon à partir de 61,99 €.

Lire aussi : Star Wars Jedi: Survivor, les configurations PC minimale et recommandée officialisées, faites de la place sur votre disque dur