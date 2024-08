Star Wars Outlaws : les configurations PC dévoilées, une grosse machine obligatoire pour le mode Ultra

C'est la dernière ligne droite pour Star Wars Outlaws. Le jeu d'action et d'aventure en monde ouvert sur plusieurs planètes sortira à la toute fin du mois sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, mais cette semaine, Ubisoft et Massive Entertainment dévoilent enfin les configurations requises pour y jouer sur ordinateurs.

Bon, Star Wars Outlaws étant un jeu taillé pour la dernière génération de consoles, il faudra un PC relativement récent pour profiter du titre, surtout du côté du processeur, de la mémoire vive et du SSD. Mais, pour jouer à Star Wars Outlaws avec les réglages au maximum, il vous faudra une machine très récente avec une RTX 4080 ou une Radeon RX 7900 XTX. Voici les configurations :

Minimum Recommandé Haut Ultra Système d'exploitation Windows 10, Windows 11 (64-bit versions), DirectX 12 Processeur AMD Ryzen 5 3600 à 3,6 GHz

ou

Intel Core i7-8700K à 3,70 GHz AMD Ryzen 5 5600X à 3,7 GHz

ou

Intel Core i5-10400 à 2,9 GHz AMD Ryzen 7 5800X à 3,8 GHz

ou

Intel Core i5-11600K à 3,9 GHz AMD Ryzen 7 5800X3D à 3,4 GHz

ou

Intel Core i7-12700K à 3,8 GHz Carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1660 (6 Go)

ou

AMD RX 5600XT (6 Go)

ou

Intel Arc A750 (8 Go, avec ReBAR activé) NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti (8 Go)

ou

AMD Radeon RX 6700 XT (12 Go) NVIDIA GeForce RTX 3080 (10 Go)

ou

NVIDIA GeForce RTX 4070 (12Go)

ou

AMD Radeon RX 6800 XT (16 Go) NVIDIA GeForce RTX 4080 (16 Go)

ou

AMD Radeon RX 7900 XTX (24 Go) Mémoire vive 16 Go de RAM en dual channel Stockage SSD avec 65 Go d'espace libre Résolution 1080p, 30 fps, graphismes Bas, mode Qualité 1080p, 60 fps, graphismes Haut, mode Qualité 1440p, 60 fps, graphismes Haut, mode Qualité 2160p, 60 fps, graphismes Ultra, mode Qualité



La date de sortie de Star Wars Outlaws est pour rappel fixée au 30 août 2024 sur Ubisoft Connect et l'Epic Games Store. Vous pouvez précommander le jeu contre 62,99 € (- 10 %) sur Gamesplanet.

