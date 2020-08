Star Wars: Squadrons, du gameplay de la campagne solo dans une nouvelle vidéo

Depuis l'alléchant trailer de révélation et la séquence de gameplay de l'EA Play Live, nous n'avions en réalité plus vu tourner Star Wars: Squadrons. Le concept de ce jeu de batailles de vaisseaux spatiaux à la première personne, compatible PS VR, a beau être simple, les joueurs veulent tout de même en découvrir plus à son sujet avant de craquer.

C'est chose faite avec la séquence diffusée lors de la gamescom Opening Night Live, qui nous présente les missions scénarisées de la campagne. La productrice Susanne Hunka nous emmène à la découverte de nombreux extraits de gameplay allant du simple briefing de mission aux affrontements à bord de vaisseaux des deux camps, l'histoire nous amenant pour rappel à vivre l'affrontement chez les Rebelles comme avec l'Empire Galactique.

La date de sortie de Star Wars: Squadrons, c'est toujours pour le 2 octobre sur PC, PS4 et Xbox One, et il est disponible en précommande à 39,99 € à la Fnac.

Lire aussi : Star Wars: Squadrons vendu 40 €, EA explique pourquoi