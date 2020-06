Star Wars: Squadrons sera jouable avec les joysticks PC et HOTAS

Cette semaine, EA Games a annoncé Star Wars: Squadrons, un jeu d'action et de tir avec des vaisseaux spatiaux développé par Motive Studios. L'histoire se déroulera entre les Épisode VI : Le Retour du Jedi et Épisode VII, Le Réveil de la Force, avec la possibilité de rejoindre le camp des Rebelles ou du Premier Ordre.

Bonne nouvelle pour les puristes du genre, Star Wars: Squadrons sera jouable avec les joysticks sur PC, et même les HOTAS, ces accessoires souvent utilisés pour les jeux de simulation aérienne. C'est le directeur créatif Ian S. Frazier qui a annoncé la bonne nouvelle sur Twitter, cependant, il reste évasif sur les modèles précis qui seront compatibles, et s'il est possible de les utiliser sur consoles de salon. Avouez que jouer à Star Wars: Squadrons en réalité virtuelle avec un joystick serait idéal pour l'immersion !

Pour rappel, la date de sortie de Star Wars: Squadrons est fixée au 2 octobre 2020 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, le titre sera jouable en VR avec le casque de Sony et sur ordinateurs, mais là encore, aucun modèle n'a été spécifié pour le moment.

