Steam : Gabe Newell explique pourquoi il n'accepte plus les paiements en Bitcoin

Le monde d'Internet est en constante évolution, et ces dernières années, les cryptomonnaies deviennent de plus en plus populaires, malgré les diverses polémiques sur le minage. De plus en plus de boutiques acceptent les paiements en Bitcoin ou en Etherum, mais Valve a vite mis un frein à cette pratique.

Alors qu'Epic Games accueille les jeux basés sur les NFT et la cryptomonnaie, Valve ne veut plus en entendre parler sur Steam. Pour cause, il a un temps accepté les paiements en Bitcoin, mais les transactions posaient problème, comme l'explique Gabe Newell à PC Gamer :

Le problème est que beaucoup d'acteurs de ce milieu ne sont pas des personnes que vous souhaitez voir interagir avec vos clients. Nous avons eu des problèmes lorsque nous avons commencé à accepter les cryptomonnaies comme option de paiement. 50 % de ces transactions étaient frauduleuses, ce qui est un nombre ahurissant. C'étaient des clients que nous ne voulions pas avoir.

Un autre souci qui s'est vite posé, c'est la fluctuation de la valeur du Bitcoin. Steam a accepté ce moyen de paiement entre avril 2016 et décembre 2017, le Bitcoin est alors passé de 370 dollars à 16 700 dollars en quelques mois ! Les joueurs n'étaient évidemment pas ravis de voir un jeu changer de prix si rapidement. Il rajoute :

Il y a une différence entre ce que cela devrait être et ce qu'il est réellement actuellement dans le monde réel. Et c'est en quelque sorte là où nous en étions avec les NFT basés sur la blockchain : une grande partie escroquait les clients. Et nous étions comme, « Ouais, ce n'est pas ce que nous voulons faire, nous ne voulons pas permettre d'arnaquer un grand nombre de nos clients », c'est donc ce qui a motivé cette décision.

Même si la technologie peut être intéressante sous certains aspects, elle reste trop confuse et ouverte aux arnaques pour convaincre des revendeurs comme Steam. Pour rappel, Valve a lancé cette semaine son Steam Deck, livré en personne par Gabe Newell, et vous pouvez retrouver des jeux Steam en promotion chez Gamesplanet.