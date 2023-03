Steelrising : une édition Royale collector signée et un artbook pour le Souls-like à Paris

En septembre dernier, l'éditeur Nacon et le développeur Spiders ont lancé Steelrising, un jeu de rôle et d'action au gameplay exigeant rappelant les Souls de FromSoftware. Le titre était proposé en version standard ou dans une édition Bastille incluant le DLC Les Secrets de Cagliostro, et il est de retour avec une édition collector.

Pix'n Love Editions dévoile en effet l'édition Royale de Steelrising, qui inclut le jeu en version physique sur PlayStation 5 dans son édition Bastille (avec donc le DLC Les Secrets de Cagliostro), une jaquette réversible, une illustration exclusive signée par le directeur créatif Cyril Tahmassebi numérotée à 500 exemplaires, l'artbook Steelrising - The Art of the video game de 256 pages avec une couverture alternative et un coffret avec des dorures à chaud et Pantone or. Une édition Royale affichée en précommande à 149,90 €.

Pix'n Love propose également l'artbook Steelrising - The Art of the video game seul, contre 39,90 €, avec une couverture différente de celui inclus dans l'édition collector. Tout cela arrivera cet été. Vous pouvez sinon retrouver Steelrising à 21,99 € (-56 %) sur Gamesplanet.