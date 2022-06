Steelrising : une édition Bastille, un DLC sur Cagliostro, un bonus de précommande et une bêta annoncés

Spiders est un studio bien occupé, qui a récemment annoncé GreedFall II: The Dying World pour 2024 et qui va d'ici quelques mois enfin sortir Steelrising, son Action-RPG nous faisant incarner un automate féminin, l'Aegis, dans une uchronie se déroulant lors de la Révolution française à Paris. Alors que certains médias ont eu l'occasion de l'essayer, le studio et Nacon font le point sur les éditions et bonus que nous pourrons nous procurer.

En effet, les précommandes de Steelrising vont ouvrir dans les prochaines heures sur le PlayStation Store, le Microsoft Store, Steam, l'EGS et GOG.com comme annoncé via un communiqué de presse. En guise de bonus de préco, les joueurs recevront d'un pack cosmétique alternatif « Marie-Antoinette » pour changer l'apparence de l'Aegis et surtout d'un accès à une bêta qui aura lieu à compter du 25 août, qui ressemble plus à un accès anticipé avec une date si rapprochée de la sortie... De plus, une édition Bastille numérique permettra en plus du jeu d'obtenir le DLC Les Secrets de Cagliostro (non, pas ce personnage), de son vrai nom Joseph Balsamo, qui est surtout connu sous ce surnom pour ses connaissances alchimiques, une identité bien romancée et donc utilisée dans les œuvres de fiction de nos jours. Ce contenu additionnel sortira en novembre et nous promet une « quête perturbante » dans une zone de jeu inédite pour y découvrir des secrets cachés par Louis XVI, dont « le secret de l'alchimie qui régit les automates ». Attendez-vous également à des ennemis, armes et costumes inédits.

Sinon, voici de quoi vous rafraichir la mémoire concernant la trame du jeu :

1789 est l’année de la prise de la Bastille et le début de la chute de la monarchie. Steelrising met en scène une version alternative de l’Histoire : et si le roi Louis XVI, passionné d’horlogerie, avait fait concevoir une armée d’automates capable de mater cette insurrection ? Puissante et cruelle, cette armée n’épargne personne et punit violemment les rebelles. Paris est à feu et à sang : hommes, femmes et enfants sont systématiquement massacrés. Aegis, autrefois automate dédié à la danse pour le plaisir de la Cour, est désormais une guerrière, garde du corps de Marie-Antoinette. Mandatée par celle-ci, Aegis doit se frayer un chemin dans un Paris où les machines sèment la terreur. Chaque combat contre les ennemis mécaniques est un défi où l’habileté du joueur sera mise à rude épreuve : tel est le prix à payer pour qui veut changer le cours de l’Histoire.

Pour rappel, Steelrising sortira le 8 septembre 2022 sur PS5, Xbox Series X|S et PC.

