Stray Blade : l'Action-RPG berlinois repoussé à 2023, quelques détails inédits partagés

En guise de deuxième jeu présenté lors de son Spring 2022 Showcase, 505 Games a décidé de nous donner des nouvelles de Stray Blade, dont une bêta ouverte avait déjà été annoncée et que nous attendions pour cette année sur consoles et PC, comme initialement dévoilé durant la gamescom 2021. Malheureusement, ce ne sera pas le cas.

Stray Blade est en effet désormais prévu pour une sortie en 2023 sur PS5, Xbox Series X|S et PC (Steam et Epic Games Store), afin d'offrir la meilleure expérience possible aux joueurs. Sa présentation nous a permis d'avoir quelques détails sur la progression de notre personnage et l'exploration. Nous pourrons donc tout maîtriser et personnaliser notre style de jeu, l'obtention d'une nouvelle arme que nous devons crafter à l'aide de plans ne signifiant pas devoir repartir de zéro en étant plus faible. Tout ce que nous débloquons comme techniques et hausse de statistiques via l'arbre de compétence se répercutera donc, encourageant à essayer de nouvelles combinaisons tout au long de l'aventure.

Notre compagnon d'aventure Boji pourra nous ressusciter à un sanctuaire et, dans ce cas, nous ne perdrons pas plus de 5 minutes de notre progression, bien que l'heure de la journée pourra totalement varier. Les lieux visités pourront changer, en ayant été envahis par de nouveaux ennemis, donnant un intérêt constant à revisiter les zones déjà arpentées sans laisser le monde vide suite à notre passage. D'ailleurs, la carte n'affichera pas une multitude de points d'intérêt comme dans certains jeux en monde ouvert, invitant à découvrir tout cela par nous-mêmes. Et pour faire progresser Boji, nous devrons trouver des tablettes.

Si Stray Blade vous intéresse, vous pouvez l'ajouter à votre liste d'envies sur Steam.