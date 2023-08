Street Fighter 6 : un premier teaser perturbant pour A.K.I. et une collaboration Tortues Ninja dévoilée !

Capcom n'a évidemment pas manqué l'occasion de nous donner des nouvelles de Street Fighter 6 lors de l'EVO 2023, quand bien même le lancement de Rashid en DLC est encore tout récent. Et c'est sans surprise que le prochain personnage du Year 1 Character Pass a donc été teasé, à savoir la dangereuse A.K.I., attendue cet automne et qui est entièrement inédite. Nous découvrons ainsi une scène du mode World Tour en présence de notre avatar alors qu'elle cherche ses « herbes médicinales » et il faut bien avouer qu'entre sa manière de parler, ses déplacements qui nous rappellent légèrement Voldo de SoulCalibur, son intérêt pour le poison et plus généralement sa folie, elle a tout pour faire flipper... Les fans d'horreur psychologique devraient être ravis avec une telle combattante !

Mais ce n'est pas tout, car une belle surprise a été dévoilée pour les fans des Teenage Mutant Ninja Turtles. Alors qu'elles vont être à l'affiche au cinéma dans Ninja Turtles: Teenage Years et revenir dans un DLC de Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge, c'est dans Street Fighter 6 que les Tortues Ninja vont s'inviter ce mois-ci !

Bon, il ne s'agit que d'une collaboration cosmétique qui sera disponible à partir de ce 8 août en marge du film dans le Battle Hub, redécoré pour l'occasion, mais elle permettra tout de même de transformer notre avatar en Leonardo, Donatello, Michelangelo et Raphaël à l'aide d'accessoires et costumes. Des Titres, emotes, autocollants pour l'outil de communication, fonds d'écran pour le smartphone in-game et cadres photo pourront également être obtenus. Forcément, ça fait envie ! De nombreux visuels sont disponibles en page suivante pour illustrer tout cela, en plus d'une courte bande-annonce :

Enfin, quatre costumes alternatifs ont été dévoilés pour Juri, Marisa, Guile et Dee Jay. Plus de détails concernant leur arrivée en jeu seront donnés à l'avenir.

Si vous n'avez pas encore craqué, Street Fighter 6 est disponible sur Amazon à partir de 56,46 €.

Lire aussi : Street Fighter 6 : Capcom fête les 50 ans du Hip-Hop avec un album original