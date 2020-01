Sword Art Online: Alicization Lycoris, les scènes au lit seront de retour, avec Asuna et Alice !

ah bah je m' y attendais pas , bonne surprise je me souviens de cette blague de discours sur le ''politiquement correcte'' qu'avait eu le producteur et sa crainte du retour de bâton de sony et le bashing de cette petite minorité d'offensés qui veulent l'auteur de la série pendu haut et courtj'imagine qu'ils ne voulaient pas finir comme Dead or Alive qui s'est cassé la gueule en tentant de plaire a une audience autre que son publique de base, ils ont peut etre compris que c’était incroyablement con de baisser son pantalon pour une audience fantôme qui est juste bonne a faire chier le monde via resetera et twitter et tourner le dos aux fans , par contre je me demande si ce sera bon pour la ps4?