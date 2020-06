Sword Art Online: Alicization Lycoris, Sinon, Leafa, Lisbeth et Silica y seront jouables, plusieurs vidéos promotionnelles partagées

Le mois prochain, les fans de SAO vont pouvoir découvrir la fin de War of the Underworld en anime et se plonger dans Sword Art Online: Alicization Lycoris côté jeu vidéo, qui avait été repoussé. En attendant, les vidéos promotionnelles se multiplient et après une bande-annonce dédiée à l'exploration et la personnalisation, place à une publicité japonaise ayant la particularité d'introduire de nouveaux personnages jouables.

Les heureuses élues font partie du cercle de proches de Kirito, bien connues des fans puisqu'il s'agit de Sinon, Leafa, Lisbeth et Silica, arborant leurs apparences de l'Underworld. Pour le reste, rien de nouveau, les plans étant repris d'une précédente vidéo. Et pour ne pas changer, le compte officiel dédié aux jeux de la licence a partagé de petites vidéos montrant quelques scènes avec ces mêmes personnages, ainsi qu'Eldrie et Scheta du côté des Chevaliers Intègre.

Avec tout ça, l'envie de découvrir Sword Art Online: Alicization Lycoris n'en est que plus forte, lui qui est attendu le 10 juillet sur PS4, Xbox One et PC. Vous pouvez le précommander chez Amazon ou la Fnac au prix de 59,99 €.