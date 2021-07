Tales of Arise : Kisara nous montre sa garde inflexible dans une nouvelle vidéo de présentation

Avec la vague de visuels et vidéos diffusés par Bandai Namco ces dernières heures, nous n'attendions rien d'autre concernant Tales of Arise avant la semaine prochaine et pourtant, l'éditeur remet déjà le couvert avec l'une des deux dernières présentations de personnages principaux. Pour rappel, nous avons déjà pu découvrir celles d'Alphen, Shionne, Law et Rinwell. Cette fois, c'est donc Kisara qui est à l'honneur, elle qui ne quitte jamais son énorme bouclier.

Le principal intérêt de la vidéo est de nous montrer les facultés de combat de Kisara, les dialogues nous montrant sinon qu'elle sera l'avant-dernière protagoniste à rejoindre l'équipe et qu'elle se bat pour protéger un rêve qui lui tient à cœur.

Une combattante au corps à corps qui utilise une masse et un bouclier pour se protéger au lieu d'esquiver. Voici la capitaine Kisara de la garde d'Elde Menancia ! Une femme dahnan forte qui maîtrise les attaques de bouclier et les techniques de défense comme personne d'autre. C'est une perle rare très intelligente ; très appréciée de tous, même des soldats renans.

Désormais, il ne reste donc plus que Dohalim, que nous devrions voir en action la semaine prochaine. Tales of Arise est attendu le 10 septembre prochain sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. Vous pouvez le précommander sur Amazon à partir de 54,99 € sur la précédente console de Sony.