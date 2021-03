Tales of Arise redonne signe de vie dans un court trailer inédit pour le Tales of Festival

Cela commence à faire bien longtemps que les consoles et PC n'ont pas accueilli d'épisode inédit de la licence Tales of, le dernier en date étant Berseria en 2016 (début 2017 par chez nous). L'E3 2019 avait ainsi servi à introduire Tales of Arise, un projet visuellement assez ambitieux qui s'éloignait des habituels graphismes auxquels nous étions habitués. Malheureusement, ce fut ensuite la traversée du désert avec aucune nouvelle information en 2020, si ce n'est la confirmation qu'il ne sortirait pas de suite et que le développement suivait son cours.

Le Tales of Festival 2020 de ce week-end (celui reporté de juin 2020) a été l'occasion de refaire parler du jeu un peu plus concrètement avec une nouvelle bande-annonce. Bon, autant dire qu'il s'agit davantage d'un geste d'intention, puisque les plans nous montrent globalement toujours des évènements survenant au début de l'aventure alors qu'Alphen et Shionne décident de collaborer, eux qui sont issus de deux mondes que tout oppose. Pour en voir plus, il va falloir attendre encore quelques semaines, puisque Bandai Namco compte partager de plus amples détails sur Tales of Arise au cours du printemps.

Vous noterez par ailleurs que si la toute fin de la vidéo mentionne toujours comme plateforme de sortie les PS4, Xbox One et PC, les petites lignes en dessous font aussi mention des PS5 et Xbox Series X | S, à voir s'il s'agira d'une simple rétrocompatibilité ou si des versions dédiées sont en développement. Et si vous préférez le doublage japonais, voici pour vous :

Si vous n'avez pas déjà fait le tour de la licence, Tales of Vesperia: Definitive Edition est proposé à 16,99 € sur Amazon.