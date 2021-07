Tales of Arise : un trailer placé sous le signe de l'aventure diffusé, les magnifiques costumes en DLC se dévoilent

Les semaines se suivent et Tales of Arise poursuit sa promotion avec la diffusion régulière de vidéos. Ce mois-ci, nous avons pu découvrir sa cinématique d'introduction et deux personnages de plus de l'équipe ont été présentés, Law et Rinwell. Un live a comme prévu été diffusé ce jeudi, à revoir dans notre précédent article, avec pour la plein pas mal de passages de gameplay nous montrant les activités annexes du jeu (pêche, cuisine et campement) et des combats. Une nouvelle bande-annonce de toute beauté a aussi été diffusée, à apprécier ci-dessous, qui met justement en avant ces moments de détente.

Il n'y a pas à dire, l'envie de partir à l'aventure est bien présente et les interactions entre les six membres du groupe promettent de bien beaux moments riches en émotions. Vous pouvez également apprécier ces passages de détente dans une autre vidéo, ainsi qu'une interview du compositeur Motoi Sakuraba, du moins si vous maîtrisez le japonais puisqu'aucune traduction anglaise n'est pour le moment disponible. À défaut de comprendre ses dires, les extraits de la bande-son devraient au moins vous régaler les oreilles !

Enfin, ce sont les costumes qui seront offerts en bonus des éditions spéciales du jeu qui ont été montrés, et ils en mettent plein la vue !

La date de sortie de Tales of Arise est fixée au 10 septembre prochain sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. Vous pouvez le précommander sur Amazon au prix de 59,99 €.