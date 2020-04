Teufel Cage : un casque gaming haut de gamme dévoilé par le constructeur allemand

Teufel fait depuis 40 ans du matériel audio pour les professionnels, notamment des enceintes, des barres de son et des home cinémas, mais le constructeur allemand sait se diversifier et vient de lancer ce mois-ci le nouveau Cage, une version améliorée de son casque audio pour gamers.

Le Cage de Teufel embarque ainsi des haut-parleurs de 40 mm, d'un son virtuel 7.1 et même d'une carte son USB. Le constructeur parle ainsi d'un rendu audio avec « des basses profondes et des aigus tout en douceur qui vous permettront d’appréhender la spatialisation au sein de n’importe quel environnement virtuel ». Bien évidemment, un microphone est intégré, avec deux capsules, pour « une neutralisation intelligente des échos », qu'il est possible de couper via un bouton sur l'oreillette gauche. Du côté du confort, Teufel a choisi des coussinets amovibles et un arceau rembourré permettant de porter le casque avec des lunettes.

Le Cage se connecte de deux manières, en fonction de votre plateforme, avec un câble en Jack 3.5 pour une compatibilité totale avec un tas d'appareils, mais également d'un second câble en USB pour la connexion au PC. Cela permet d'utiliser le logiciel Teufel Audio Center (TAC), permettant de paramétrer les réglages son en fonction du type de jeu, d'ajuster la sensibilité du microphone, d'opter pour des égaliseurs ou même d'en créer de nouveaux.

Le Cage est disponible dès maintenant sur le site de Teufel, au prix de 169,99 €.