The Artful Escape : bientôt des portages PS5, PS4 et Switch pour le jeu d'aventure musical psychédélique apprécié par les critiques

Toujours à la recherche de belles pépites, Annapurna Interactive s'est énamouré de The Artful Escape, un jeu d'aventure psychédélique dans lequel nous suivons un prodige de la guitare. Le titre de Beethoven and Dinosaur a été salué par la critique à son lancement en septembre dernier sur PC, Xbox One et Xbox Series X|S, ainsi que par les joueurs qui l'ont approché, malheureusement peu nombreux.



Il va avoir droit à une exposition accrue la semaine prochaine : Annapurna Interactive vient d'annoncer des portages sur PS4, PS5 et Switch, dont la date de sortie est fixée au 25 janvier 2022. Le moment pour vous de craquer ?

La veille de son premier concert, Francis Vendetti se bat avec l’héritage d’une légende de la folk disparue et les errances cosmiques de sa propre imagination. Pour échapper à l’héritage de son oncle, ce jeune guitariste prodige embarque dans un voyage psychédélique pour nourrir l’inspiration de son personnage de scène, à la recherche de qui il n’est pas, au gré d’une aventure qui se déroule dans un opéra volé, des paysages mélodiques extraterrestres et les insondables profondeurs du Cosmique Extraordinaire. Avec les performances vocales de Michael Johnston, Caroline Kinley, Lena Headey, Jason Schwartzman, Mark Strong, and Carl Weathers. PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS Une histoire sur les grandes espérances, les héritages intimidants, les extraterrestres, la musique folk, les solos de guitare, la création et les rêves vécus comme des souvenirs.

Improvisations musicales. Elles sont viscérales. Elles traversent les dimensions.

Créez votre propre personnage de scène, de la science-fiction qui inspire son passé à la coupe de ses bottes de neige.

Discutez, prenez conseil et passez d’agréables moments avec toutes sortes d’êtres : patrons de pub désabusés, villageois nostalgiques, vie sauvage extra-terrestre pataude et mastodontes d’une taille qui défie la réalité.

Grattez, hurlez et dansez dans tout le multivers. Traversez des territoires sonores – composés par vos mouvements – comme si le monde lui-même était un instrument.

Pour ceux que cela intéresse, The Artful Escape est compris dans le Xbox Game Pass et PC Game Pass, auxquels vous pouvez vous abonner conjointement via le XGP Ultimate à 12,99 € par mois.