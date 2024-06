Mixtape : les développeurs de The Artful Escape nous replongent dans l'adolescence

Le développeur Beethoven & Dinosaur et l'éditeur Annapurna Interactive s'étaient déjà associés pour nous proposer l'excellent The Artful Escape, plusieurs fois nommé aux Game Awards 2021 et aux DICE Awards 2022, il a même été récompensé par un prix aux BAFTA Games Awards 2022. Les studios sont de nouveaux main dans la main pour un nouveau jeu, Mixtape.

Dévoilé lors du Xbox Games Showcase 2024, Mixtape suivra trois adolescents se lançant dans une ultime aventure entre amis lors de leur dernière soirée de lycée. Leur playlist leur fera revivre des moments marquants de leurs jeunes années.

Plongez-vous dans le monde de l’adolescence, en jouant à travers une variété de capsules narratives qui explorent les moments cruciaux qui les ont façonnés. L’histoire est racontée par le biais d’une mixtape de jeux comiques et amusants, allant du skateboard au vol en passant par la prise de photos dans un parc d’attractions abandonné et bien d’autres choses encore. Il s’agit des plus grands succès de la vie d’un adolescent, depuis le premier baiser jusqu’à la dernière danse. À l’instar de jeux comme What Remains of Edith Finch, Mixtape lie sa narration à une structure unique, axée sur les capsules, qui met l’accent sur la variété, la surprise et l’humour dans son gameplay.

Avec la musique de DEVO, Roxy Music, Lush, The Smashing Pumpkins, Iggy Pop, Siouxsie and the Banshees, Joy Division, et bien d’autres encore. Mixtape mélange efficacement le gameplay, la narration et la musique. Rejoignez l’équipe pour leur dernière nuit ensemble et vivez une mixtape de souvenirs, sur la bande-son d’une génération.

Faire du skate. Faire la fête. Fuir la police.

S'embrasser. Faire le mur. Glander.