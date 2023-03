The Crew 2 : des courses urbaines et encore plus de voitures à débloquer pour la Saison 8 USST Cities

En attendant The Crew Motorfest plus tard cette année, Ubisoft et Ivory Tower continuent de soutenir The Crew 2. Nous en étions à l'Épisode 2 de la Saison 7, place maintenant à l'Épisode 1 de la Saison 8, USST Cities, qui n'est pas encore officiellement présentée comme la dernière. Elle proposera de nouvelles épreuves de l'US Speed Tour sur le même modèle que la Saison 3, pour des courses urbaines dans les plus grandes villes des États-Unis. Elle permettra de participer à des défis inédits pour débloquer des voitures comme les Saleen S1 GT4 (2020), la Spyker C8 LaViolette GT2-R (2008) et la KTM X-Bow GT2 (2020).

Ajoutez à cela le contenu du Motorpass, des véhicules anciens qui feront leur retour en avril et toujours des LIVE Summits hebdomadaires, et vous obtenez un beau programme pour les prochaines semaines, qui démarre dès ce 15 mars.

Notre nouvelle mise à jour, The Crew 2 Saison 8 – Épisode 1 : USST Cities sera disponible pour tous les joueurs de The Crew 2 dès le 15 mars ! Cette saison est axée sur une chose : la vitesse. Nous avions lancé l'US Speed Tour à l'occasion de la Saison 3, où des pilotes intrépides se rendaient d'un bout à l'autre des États-Unis pour participer à des courses à la vitesse fulgurante et nécessitant un sang-froid à toute épreuve. Pour la Saison 8, l'US Speed Tour fait son retour dans les plus grandes villes des États-Unis ! Ces pistes urbaines sinueuses mettront votre bravoure à l'épreuve : la moindre erreur pourra vous coûter la course. Vous êtes d'attaque ? Alors, lisez la suite ! Découvrez tous les détails ci-dessous. NOUVELLES ÉPREUVES ET NOUVEAUX CHALLENGES L'équipe de Motorflix a travaillé dur pour créer des courses à grande vitesse dans plusieurs villes majeures des États-Unis ! De New York à Los Angeles, de nouvelles épreuves seront mises en ligne chaque semaine au cours de l'épisode, chacune dans une nouvelle ville. Utilisez vos talents de pilote et votre audace pour aller chercher la victoire dans les 8 épreuves ! Ces courses ne seront pas faciles. Les environnements urbains sont truffés de virages serrés à 90°, nécessitant un équilibre parfait entre le braquage et l'accélération pour rester dans la course. Ces courses exigeantes ne sont pas les seules nouveautés de cette saison ! Chaque épreuve de cette saison proposera également un mode course d'endurance. Vous devrez faire preuve de cran lorsque vous partirez à leur conquête ! Parviendrez-vous à maintenir votre concentration pour sortir vainqueur ? NOUVEAUX VÉHICULES Une nouvelle saison est toujours une bonne raison de récupérer de nouveaux véhicules, et celle-ci ne déroge pas à la règle. L'Épisode 1 de la Saison 8 présente une large sélection de nouvelles voitures, dont la Saleen S1 GT4 (2020), la Spyker C8 LaViolette GT2-R (2008), et la KTM X-Bow GT2 (2020). Tous les véhicules ci-dessus seront disponibles à l'achat avec des Bucks ou des Crew Credits dès le 15 mars. RETOUR DE VÉHICULES Le retour de véhicules se poursuit avec la Saison 8. Les grands favoris des Motorpass précédents seront de retour en avril, y compris la Bentley Mulliner Bacalar (2020), la Jaguar F-Type SVR Coupe (2017), la Jaguar E-Type Series 1 Coupé (1961), et la KTM 450 EXC - Nighthawk Edition (2015). Restez à l'affût : d'autres voitures feront leur retour au fil des ajouts de contenu dans The Crew 2. N'hésitez pas à profiter de l'occasion pour compléter votre collection ! MOTORPASS SAISON 8 – ÉPISODE 1 Envie d'objets de vanité tout neufs ? Ou peut-être d'un nouveau véhicule ? Le Motorpass de cette saison a tout ce qu'il vous faut ! Comme les saisons précédentes, vous pouvez vous l'acheter avec des Bucks ou des Crew Credits. Ne manquez pas l'occasion de récupérer notamment la Pagani Zonda F Primary Edition (2005), la Chevrolet corvette C8.R (2002), la Mini Cooper S Checkered Edition (2010), et la Audi RS 5 Coupé USST Official Edition (2018) ! Nouveaux LIVE Summits Les LIVE Summits hebdomadaires se poursuivront tout au long de la saison ! 4 LIVE Summits premium auront également lieu au cours des Épisodes 1 et 2, avec de nouvelles récompenses. Ils vous donneront également la possibilité de récupérer d'anciennes récompenses telles que la Bugatti Magma Edition (2019) et la Ferrari F12 TDF (2016), alors si vous les avez manquées, c'est le moment de retenter votre chance. Pour plus d'informations, lisez notre article dédié : https://thecrewgame.com/230321.





