The Dark Pictures: Little Hope, du nouveau gameplay révélé à travers le trailer Secrets et Prémonitions

Prévu à la base pour l’été 2020, The Dark Pictures: Little Hope a été repoussé de quelques mois, mais il faut croire que ce n’était que pour mieux se préparer. Après les configurations PC en plus de la motion capture, Bandai Namco a publié un nouveau trailer afin que les fans puissent bien dormir avant la sortie du titre.

Baptisé Secrets and Premonitions, ce dernier se focalise sur la mécanique des choix. Les joueurs auront donc plusieurs options dans différentes situations, à vous de choisir si vous préférez sauver une personne ou la laisser mourir en plus de fuir ou de faire face aux futures créatures cauchemardesques qui vous attendent. Des secrets seront également éparpillés un peu partout. Enfin, si vous trouvez certaines images, ces dernières montreront un potentiel futur. Une fois de plus, à vous de faire les bons choix pour que ces sombres destins ne deviennent pas réalité.

Pour rappel, The Dark Pictures: Little Hope est prévu sur PlayStation 4, Xbox One et PC le 30 octobre. Il est disponible en précommande sur Amazon pour 24,99 €.