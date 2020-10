The Dark Pictures: Little Hope, des vidéos dédiées à la motion capture partagées

Supermassive Games et Bandai Namco s'apprêtent à lancer très prochainement Little Hope, second jeu de la série d'anthologie The Dark Pictures après Man of Medan. Fortement inspiré du cinéma d'horreur, les jeux se veulent donc réalistes et les développeurs ont évidemment utilisé la technologie de motion capture pour enregistrer les scènes.

Les studios expliquent ainsi :

The Dark Pictures Anthology : Little Hope est un jeu d'horreur cinématographique jouable seul ou entre amis. Les choix déterminent le destin des personnages et le déroulement de l'histoire. Pour que l'horreur soit vraiment réaliste dans le jeu, la motion capture joue un rôle central. Elle apporte une authenticité à la performance de l'acteur dans le jeu vidéo mais elle n'est pas sans défis à relever. Sans décors ou accessoires complexes, les acteurs doivent mettre à profit leur imagination et leur talent pour donner vie à leurs personnages et fournir une performance convaincante et authentique.

La date de sortie de The Dark Pictures: Little Hope est fixée au 30 octobre 2020 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, vous pouvez précommander The Dark Pictures: Volume 1 avec Man of Medan et Little Hope à 34,99 € sur Amazon.fr.