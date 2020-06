The Division 2: Warlords of New York, la Saison 2 L'héritage de Keener et ses récompenses présentées en vidéo

La semaine dernière, Ubisoft et Massive Entertainment ont fait le point sur le Raid Opération Cheval de Fer à venir en fin de mois dans The Division 2, mais d'ici là, les Agents vont avoir fort à faire avec le lancement ce 23 juin de la Saison 2, intitulée L'héritage de Keener. Celle-ci bénéficie comme la précédente de sa petite bande-annonce de lancement faisant le point sur le contenu inédit qu'elle apporte.

La formule reprend le modèle saisonnier établi ces derniers mois sans le faire bouger d'un pouce. Ainsi, nous allons devoir traquer un total de cinq cibles au fil des semaines, les quatre lieutenants Termite, Luna, Huntsman et Titan menant à leur boss Hornet d'ici la fin août. Entretemps, plusieurs nouvelles ligues, des évènements globaux et un vestimentaire nommé Phoenix Down viendront rythmer les semaines de jeu. Côté équipement, il sera possible de débloquer au fil du pass la variante de compétence Piège à réparation, le casque exotique Vilenie, le fusil de précision Mantis, l'ensemble Protocole Éclipse et bien plus.

Si vous êtes intéressés par The Division 2, vous pouvez actuellement l'obtenir en édition standard à seulement 11,87 € sur PS4 via Amazon. Il faudra toutefois vous procurer ensuite l'extension Warlords of New York et être niveau 40 avant de pouvoir prendre part à ce contenu.

