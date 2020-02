The Division 2: Warlords of New York, un synopsis, des détails et une date en fuite pour l'extension de l'Année 2

Hier soir, Ubisoft et Massive ont teasé la communauté de The Division 2 en promettant la révélation d'une extension ce mardi à 20h00. La petite vidéo accompagnant l'annonce porte un message des plus simples, montrant la fameuse montre des Agents de la SHD passer de l'orange au rouge, signe de traîtrise. Accompagnée d'une phrase d'accroche nous promettant une traque à New York, il y avait clairement de quoi laisser penser que le retour plus que probable d'Aaron Keener dans l'Épisode 3 Coney Island : La Traque allait se poursuivre à travers ce contenu.

C'était sans compter sur les fuites regroupées sur Reddit, qui nous en disent énormément sur cette extension qu'il faudra visiblement appelée Warlords of New York en anglais, un nom qu'aurait malencontreusement laissé en titre de la vidéo teaser la branche latino-américaine avant de le modifier. Par ailleurs, c'est un visuel apparemment issu du jeu qui évoque clairement ce contenu à travers l'onglet dédié du menu de The Division 2 dans les termes d'achat du Pass Année 1, avec une sortie fixée au 3 mars 2020.

Mais ça ne s'arrête pas là ! L'API Xbox aurait permis de rassembler de nombreux détails sur l'extension, à commencer par un synopsis :

Tom Clancy's: The Division 2 19,00 € sur Amazon New York est menacée. Aaron Keener, un ancien agent de la Division devenu renégat, a pris le contrôle de Lower Manhattan, soutenu par quatre lieutenants dévoués et hautement qualifiés. Formés par la Division, mais désavouant ses idéaux, ils sont désormais la plus haute autorité de la ville et la force la plus redoutable à laquelle les Agents aient jamais été confrontés.

Une liste d'éléments qui seraient présents dans l'extension accompagne ces détails scénaristiques, de quoi faire plaisir à la communauté :

Achetez avant le 3 avril pour obtenir une arme et une tenue de niveau 40 ;

Une nouvelle histoire captivante, où vous traquerez votre ennemi juré ;

Un boost de niveau 30, vous permettant de vous lancer directement dans la campagne Warlords of New York ;

Un nouveau monde ouvert à New York ;

Un système de progression remanié avec un niveau maximum augmenté à 40 ;

De nouvelles options tactiques : exotiques, équipements et compétences ;

Un endgame étendu, comprenant des saisons thématiques de trois mois, The Division 2 Warlords of New York de Tom Clancy est une extension narrative de Tom Clancy's The Division 2 et nécessite l'accès au jeu de base.

Enfin, plusieurs format de commercialisation seraient proposées, dont les visuels ont aussi fuité, le contenu de l'édition Ultimate étant le suivant, toujours visible en cache du site TrueAchievements :

L'Ultimate Edition inclus : Le jeu de base ;

L'extension Warlords of New York ;

Un boost de niveau 30, vous permettant de vous lancer directement dans la campagne Warlords of New York ;

Le déverrouillage instantané des 6 Spécialisations endgame ;

8 missions classées ;

Le pack Battleworn secret service ;

Le pack First Responder ;

Le pack Elite Agent ;

1 emote exclusive ;

1 tenue exclusive.

Il ne reste plus qu'à attendre ce soir pour l'officialisation de The Division 2: Warlords of New York, et sans doute connaître dans la foulée la date de sortie de l'Épisode 3 qui fera le lien avec.

