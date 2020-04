The Elder Scrolls Online: Greymoor, la sortie de l'extension repoussée

Pour faire passer le temps pendant le confinement, rien de tel qu'un bon MMORPG bien chronophage, et ça tombe bien, The Elder Scrolls Online devait accueillir dans les prochaines semaines une nouvelle extension, Greymoor, pour explorer de nouvelles régions de Bordeciel et découvrir le Cœur noir de Skyrim.

Ce contenu additionnel devait arriver à partir du 18 mai prochain sur PC puis le 2 juin sur PlayStation 4 et Xbox One, mais le directeur du jeu Matt Firor a tout récemment partagé un long message sur le site officiel de The Elder Scrolls Online pour annoncer que le lancement de Greymoor allait être reporté. La raison, c'est évidemment la pandémie de COVID-19 qui oblige les développeurs à travailler chez eux depuis le 16 mars dernier, il n'est pas simple de suivre le rythme prévu concernant le lancement de la Mise à Jour 26. Elle devrait arriver sur le PTS (serveur de test) le 20 avril, mais concernant le serveur live, Matt Firor estime que ZeniMax Online sera en mesure de lancer la Mise à Jour 26 (avec Greymoor) environ « une semaine après la date initialement prévue », soit aux alentours du 25 mai prochain.

Autre souci lié au confinement, les voix françaises n'ont pas pu être enregistrées à temps, elles ne seront pas disponibles au lancement de Greymoor, les joueurs devront se contenter des voix anglaises au début. Concernant les textes et sous-titres, tout sera bien traduit dès la sortie de l'extension, les non-anglophones pourront donc facilement s'y retrouver. Ne vous attendez cependant pas à voir débarquer la VF rapidement, Matt Firor rappelle qu'il faut « 2 à 3 mois pour enregistrer et implémenter les voix d’un Chapitre ». Avant de conclure :

Il s'agit d'une période difficile pour tout le monde et nous faisons tout notre possible pour rester dans les temps. Prenez soin de vous, restez en bonne santé, profitez bien de vos aventures dans ESO pour vous évader un peu, et n'oubliez pas de vous laver les mains !

Pas trop déçus par ce petit report concernant The Elder Scrolls Online: Greymoor ?