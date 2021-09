The King of Fighters XV : Ash Crimson nous revient tout feu tout flamme dans sa bande-annonce de gameplay

La semaine dernière, SNK nous a régalés pour la gamescom 2021 en diffusant une longue bande-annonce de The King of Fighters XV, dévoilant sa date de sortie, ses modes de jeu et mécaniques de gameplay, tout en faisant le point sur son roster. C'est évidemment le casting de cette production qui nous intéresse ce jeudi, non pas avec l'une des deux combattantes inédites que nous avons pu découvrir, mais bien avec une autre star qui était présente, ce bon vieux Ash Crimson.

Ce protagoniste efféminé du troisième arc narratif des jeux KOF (The King of Fighters 2003, XI et XIII) nous revient plus classe que jamais, toujours doublé par Sōnosuke Nagashiro, et nous constatons que sa passion pour le nail art est toujours d'actualité, chacun de ses ongles étant personnalisés différemment (le souci du détail). Ash Crimson nous fait donc une démonstration de son style de combat acrobatique utilisant la pyrokinésie au sein d'un superbe stage glacé. Notons enfin son petit « bon courage » en guise de provocation.

KOF XV est attendu le 17 février 2022 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S et PC. Sa Day One Edition peut désormais être précommandée sur Amazon au prix de 59,99 €.

