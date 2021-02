The King of Fighters XV : Chizuru Kagura vient reformer la Team Sacred Treasures dans sa bande-annonce de gameplay

Avec son rythme d'annonce hebdomadaire, nous n'attendions pas forcément The King of Fighters XV lors de la deuxième Japan Fighting Game Publishers Roundtable, mais SNK ne s'est pas gêné pour dévoiler comme à son habitude un nouveau personnage de son roster, qui commence petit à petit à prendre forme. Cette fois, c'est donc Chizuru Kagura qui fait son grand retour !

Absente du casting de personnages jouables de KOF XIV, mais bien présente dans certaines cinématiques de fin, elle fera donc équipe avec Iori Yagami et Kyo Kusanagi, reformant une fois de plus la Team Sacred Treasures ! Elle donne d'ailleurs une bonne leçon aux deux rivaux dans cette vidéo du jour, utilisant les techniques de son clan et des copies d'elle-même. Côté doublage, c'est Sayaka Ohara qui reprendra le rôle qu'elle occupe depuis le jeu sur mobiles All Star.

Jusqu'à présent, nous avons également pu découvrir les membres de la Team Hero (Shun'ei, Meitenkun et Benimaru) ainsi que Joe Higashi en action, et avons d'ores et déjà confirmation que Leona Heidern, K' et Mai Shiranui seront aussi de la partie.

The King of Fighters XV est attendu cette année, mais nous ne connaissons toujours pas ses plateformes d'accueil, bien que les consoles de Sony et les PC soient de bons candidats. En attendant d'en savoir plus à ce sujet, vous pouvez vous procurer l'autre jeu du moment de SNK, Samurai Shodown, vendu 18,95 € sur Amazon.