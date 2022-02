The King of Fighters XV : un court-métrage animé explosif mis en ligne

Il ne reste plus que quelques jours avant la sortie de The King of Fighters XV, nouvel épisode de la longue saga de jeux de combat de SNK qui disposera de pas moins de 39 combattants à son lancement et 12 additionnels tout au long de l'année, dont une partie a été dévoilée la semaine dernière. Nous avons donc déjà tout vu ce qui importe avant l'achat, mais le studio avait tout de même en réserve un petit quelque chose pour les fans.

Comme annoncé cet été lors de la gamescom, KOF XV disposera dans sa galerie d'un un court métrage animé réalisé par Masami Obari. Eh bien, pas la peine de patienter jusqu'au lancement pour le découvrir in-game, la vidéo a été partagée et fait monter la hype. Nous retrouvons les principaux personnages, dont la Team Hero avec Benimaru, Meitenkun et Shun'ei, qui se bastonne à plusieurs reprises, notamment contre sa rivale désignée Isla, membre de la Team Rival aux côtés d'Heidern et Dolores. Animation léchée, thème du protagoniste qui résonne en fond, tout est là pour donner envie.

Encore un peu de patience, la sortie de The King of Fighters XV est fixée au 17 février sur PS5, PS4, Xbox Series X|S et PC. Vous pouvez le précommander sur Amazon au prix de 49,99 €.