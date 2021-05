The King of Fighters XV : Leona Heidern fait un retour tranchant dans sa bande-annonce de gameplay

Après deux jeudis de suite dédiés au retour d'équipes d'antan dans The King of Fighters XV avec les Teams Orochi et Art of Fighting, mettant notamment en scène le duo Ryō Sakazaki et Robert Garcia, SNK revient cette semaine à quelque chose de plus classique et moins inattendu. En effet, nous avions déjà connaissance de la présence de Leona Heidern au sein du roster depuis la toute première bande-annonce du projet, il n'y a donc pas de quoi être surpris, mais nous découvrons à présent de quoi elle est capable.

Toujours doublée par Seiko Yoshida comme dans KOF XIV, Leona a comme coup bien reconnaissable son V-Slasher laissant justement une marque en forme de « V » un court instant, ainsi que son changement temporaire de couleur de cheveux, passant du bleu au rouge lorsque fait appel aux pouvoirs d'Orochi. Du reste, ses mains bien acérées font le travail.

Pour ne pas changer, nous ne savons toujours pas sur quelles plateformes débarquera KOF XV, attendu en 2021 sans plus de précision. En attendant de découvrir un autre personnage jouable la semaine prochaine, vous pouvez The King of Fighters XIV Ultimate Edition qui sort demain en version physique sur PS4, vendu 35,49 € sur Amazon.