The King of Fighters XV : le luchador King of Dinosaurs revient inspirer la terreur dans sa bande-annonce de gameplay

Non, vous n'avez pas dormi toute une journée, nous sommes bien mercredi. Alors que SNK venait de teaser le prochain personnage à être annoncé dans The King of Fighters XV par l'intermédiaire d'une ombre comme il en a l'habitude, une erreur a dû se produire puisque le message a ensuite été supprimé et la vidéo prévue pour ce jeudi est désormais en ligne. Nous n'allons pas bouder notre plaisir, surtout que c'est un roi qui est à l'honneur, celui des dinosaures !

Eh oui, King of Dinosaurs fera son retour dans ce nouvel épisode, toujours doublé par Hikaru Hanada, lui qui avait été ajouté dans KOF XIV. Tout comme Ramón, il s'agit là encore d'un luchador mexicain, qui a la particularité d'être l'avatar Heel de Tizoc, soit son apparence lorsqu'il incarne un méchant sur le ring si jamais vous n'êtes pas familier avec les termes de la discipline. Avec son style féroce et sans pitié, il charge son adversaire, le fait tournoyer et bien plus encore.

Bon, à moins d'une grosse surprise, nous devrions avoir l'annonce d'Angel la prochaine fois pour reformer la Team Mexico.

Pour rappel, KOF XV est attendu au début de l'année 2022 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S et PC. Pour patienter, vous pouvez toujours vous replonger dans son prédécesseur, Amazon vendant 39,99 € The King of Fighters XIV Ultimate Edition.