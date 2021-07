The King of Fighters XV : le luchador Ramón fait sa star sur le ring dans son trailer de gameplay

Cette semaine, SNK nous offre une double dose de The King of Fighters XV puisque suite à la révélation tant attendue de ses plateformes d'accueil, et accessoirement de son éditeur international, c'est donc au tour d'un 24e personnage jouable d'avoir droit à sa bande-annonce et de nous montrer ce dont il est capable. Après Vanessa, l'heureux élu de ce jeudi, c'est Ramón !

Ce combattant mexicain est à nouveau doublé par Kiyoshi Katsunuma dans cet épisode et est un adepte de la lucha libre, utilisant une palette de coups inspirée de Satoru Sayama, alias Tiger Mask, un fameux catcheur japonais. Parmi ses techniques de haut vol, l'élément qui marque sans doute le plus est l'utilisation des bords de l'écran comme s'il s'agissait des barrières d'un ring, rebondissant dessus pour attaquer. Et comme le montre la vidéo, il aime toujours autant flirter avec Vanessa, même si cette dernière est mariée...

KOF XV sortira début 2022 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S et PC. En attendant, son prédécesseur The King of Fighters XIV Ultimate Edition est en vente 39,99 € sur Amazon.