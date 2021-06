The King of Fighters XV : Luong nous montre son beau jeu de jambes en action dans son trailer de gameplay

À défaut d'avoir eu une annonce de personnage la semaine dernière, puisque la place était occupée par Samurai Shodown avec Shiro Tokisada Amakusa, SNK nous avait annoncé une bien mauvaise nouvelle, The King of Fighters XV ne sortira pas cette année. Dommage, mais cela ne va semble-t-il pas chambouler les plans concernant les révélations hebdomadaires du roster, qui se poursuivent donc ce jeudi avec le retour d'une jeune combattante encore toute jeune au sein de la licence.

Après Blue Mary, c'est donc Luong que nous découvrons en action dans cet épisode, toujours doublée par Chika Kino. Si vous ne la connaissez pas encore, c'est normal, elle n'a fait que deux apparitions jusqu'à présent en étant introduite dans KOF XIV et en étant jouable dans SNK Heroines: Tag Team Frenzy. Du haut de ses 1m80, elle domine son adversaire à grand renfort de coups de pied bien placés et acrobatiques. Clark Still peut en témoigner avec ce final aussi sensuel que mortel...

Toujours sans plateforme précise dévoilée au public, KOF XV est donc attendu en 2022. Pour patienter, vous pouvez donc toujours retrouver Luong et bien d'autres personnages dans The King of Fighters XIV Ultimate Edition, vendu 39,99 € sur Amazon.