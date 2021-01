The King of Fighters XV : Meitenkun vient taper un somme en vidéo et en images

Cela fait désormais deux semaines que SNK a ouvert les vannes de la communication entourant The King of Fighters XV et les vidéos se suivent. Après la toute première bande-annonce qui introduisait le jeu et une poignée de ses personnages, nous avons eu droit à un focus sur Shun'ei. La série se poursuit désormais avec un combattant faisant son retour au sein du roster, Meitenkun, qui est donc annoncé jouable pour l'occasion.

Ajouté à l'origine dans KOF XIV, Meitenkun (doublé par Seira Ryu) est lui aussi un jeune Chinois, aimant les pyjamas et se trimballant toujours avec son oreiller pour dormir. Pas de panique, même s'il ne s'excite pas trop au combat, il saura faire mal à ses adversaires avec son style Hakkyokuminminken, là encore basé sur son trait de caractère. SNK nous montre cette fois son gameplay sans effectuer de coupures incessantes, c'est un net progrès, et nous donne déjà rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles informations. Sur Meitenkun ? Ou concernant KOF XV en général ? Wait & see.

Dans tous les cas, nous ignorons toujours sur quelles plateformes The King of Fighters XV verra le jour. Le précédent jeu inédit du studio, Samurai Shodown, est lui toujours vendu sur Amazon à 19,99 €.