The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV annoncé en Occident sur PS4, Switch et PC avec deux éditions spéciales

S'il y a bien un jour dans l'année où annoncer un jeu n'est pas une bonne idée, c'est bien le 1er avril et son festival de blagues à l'humour parfois bien douteux. C'est pourtant ce mercredi que NIS America a choisi d'annoncer la localisation de The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV en Amérique du Nord par l'intermédiaire de Game Informer, qui a donc eu la primeur de la révélation. Heureusement, un trailer accompagne cette excellente nouvelle (uniquement visible sur le site pour le moment), de quoi lever immédiatement les doutes.

Pour le moment, seule l'Amérique du Nord est concernée, mais il ne fait aucun doute que l'Europe sera également de la partie. Cet ultime chapitre de la quadrilogie de Falcom viendra donc boucler l'arc Trails of Cold Steel et l'histoire de Rean Schwarzer, devenu professeur dans le troisième volet. Sauf qu'ici, tout l'aspect scolaire n'aura plus vraiment lieu d'être en raison des évènements survenus dans ce dernier. En plus de la version PS4 sortie au Japon et qui verra le jour à l'automne 2020, des portages sur Switch et PC sont également attendus pour 2021, sans plus de précision. Les deux consoles seront dans tous les cas servies avec une édition Frontline, dont des visuels ont été partagés, et une autre limitée vendue 99,99 $, déjà affichée sur la boutique de l'éditeur.

Voici ce que contiendra ce collector, dont des visuels sont disponibles en page suivante :

L'édition Frontline de Trails of Cold Steel IV pour PS4 ou Switch ;

Une boîte collector ;

L'OST Twilight Resonance ;

L'artbook The Complete Black Records ;

Un steelbook Ashen Awakener ;

Un poster en tissu Daybreak ;

7 cartes d'art illustrées.

Il ne reste plus qu'à attendre une annonce de la part de l'éditeur ou de Koch Media qui devrait une fois de plus assurer la distribution en Europe. Si vous découvrez la licence, vous avez donc quelques mois devant vous pour rattraper votre retard, notamment avec Trails of Cold Steel III qui dispose d'une traduction française !