The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV, les héros de tout le continent s'unissent dans une nouvelle bande-annonce

Avec The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV, Falcom met en scène la suite des aventures de la Classe VII et de son leader Rean Schwarzer, qui a disparu, alors que la situation dans l'Empire d'Erebonia est sur le point de dégénérer en guerre totale. Les personnages pouvant être incarnés sont déjà nombreux pour un JRPG actuel, mais nos effectifs en tant que joueur ne se limiteront pas à eux, comme le prouve une nouvelle bande-annonce.

En effet, d'autres protagonistes de la licence, en provenance directe de Zero no Kiseki et Ao no Kiseki, ressortis ces derniers mois au Japon sur PS4, et de la trilogie Trails in the Sky. La Classe VII va donc unir ses forces aux membres de la Special Support Section de Crossbell et aux héros de Liberl, autant dire qu'il vaut mieux avoir un bagage suffisant de connaissances de la série avant de se plonger dans cet épisode. Sont ainsi confirmés jouables les personnages suivant :

Estelle Bright ;

Joshua Bright ;

Renne Bright ;

Agate Crosner ;

Tita Russell ;

Lloyd Bannings ;

Elie MacDowell ;

Tio Plato ;

Randolph Orlando ;

KeA Bannings.

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV est attendu le 27 octobre sur PS4, puis en 2021 sur PC et Nintendo Switch. Pour cette dernière plateforme, cela vous laisse donc amplement le temps de découvrir Trails of Cold Steel III, récemment paru dessus et pouvant être acheté à 59,99 € dans son Extracurricular Edition sur Amazon. Les précommandes de la suite sont elles déjà ouvertes, au même tarif.