The Lord of the Rings: Rise to War, date de sortie et préinscriptions pour le jeu de stratégie sur mobiles

L'année dernière, NetEase Games et Warner Bros. Interactive Entertainment annonçaient The Lord of the Rings: Rise to War, un jeu de stratégie pour mobiles dans l'univers du Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien. Après quelques phases de tests, le titre est presque prêt, les studios reviennent donner des nouvelles.

La date de sortie de The Lord of the Rings: Rise to War est fixée au 23 septembre 2021 sur iOS et Android, via l'App Store et le Google Play Store. Dès maintenant, les préinscriptions sont ouvertes, permettant d'obtenir un portrait spécial de Bilbon Sacquet, Hobbit de la Comté, après le lancement du jeu.

Si vous ne connaissez pas The Lord of the Rings: Rise to War, il est présenté comme un wargame fantasy géostratégique saisonnier avec des aventures mettant en scène des armées devant étendre leur territoire afin de mettre la main sur l'Anneau Unique. L'action se déroule pendant le Troisième Âge de la Terre du Milieu, dans le monde d'Arda, nous retrouverons donc des personnages connus comme Aragorn et Elrond. Vous pouvez retrouver des smartphones sur Amazon.