The Lord of the Rings: Rise to War, un nouveau jeu annoncé sur mobiles

Le Seigneur des Anneaux continue de passionner les fans de la licence, la trilogie de Peter Jackson célèbrera d'ailleurs ses 20 ans l'année prochaine, et un jeu vidéo avec Gollum est actuellement en développement chez Daedalic Entertainment, mais ça ne va pas s'arrêter là, évidemment.

Warner Bros. Interactive Entertainment vient en effet d'annoncer un partenariat avec NetEase, géant chinois du web, afin de développer The Lord of the Rings: Rise to War, un jeu de stratégie pour mobiles sous licence et inspiré des livres de J.R.R. Tolkien. Le titre se déroulera évidemment dans la Terre du Milieu, durant le Troisième Âge, celui dépeint dans les films, allant de la perte de l'Anneau par Isildur jusqu'à sa destruction par Frodon. Le jeu promet de recréer le monde d'Arda avec « un rendu visuellement magnifique et complètement fidèle », sans oublier d'inclure des personnages et lieux des films.

NetEase est très implanté en Chine, les joueurs d'Asie peuvent en effet déjà jouer à Harry Potter: Magic Awakened sur leurs mobiles, l'Occident devra patienter encore un peu, The Lord of the Rings: Rise to War va sans doute avoir le même traitement.