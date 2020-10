The Pathless : une date de sortie pile à l'heure pour la PS5 pour le successeur spirituel d'ABZÛ

Giant Squid avait réussi un joli tour de force avec ABZÛ, un jeu d'exploration sous-marine captivant, qui était alors son premier jeu. La petite équipe basée à Los Angeles va récidiver avec The Pathless, un jeu avec de davantage d'action et d'énigmes où nous incarnons la Chasseresse, une spécialiste de l'arc accompagnée d'un aigle, qui va tenter de mettre fin aux maux qui touchent son monde.

Si vous ne connaissez pas encore son gameplay, une séquence nous en avait fait profiter cet été. Et si le titre refait parler de lui aujourd'hui, c'est pour nous informer de sa date de sortie. L'éditeur Annapurna Interactive a bien géré son planning, car il confirme que The Pathless sera disponible le 12 novembre sur PS5, PS4, PC via l'Epic Games Store et iOS, en exclusivité sur Apple Arcade. À noter qu'aucune mention d'upgrade next-gen n'est faite à cette heure.

La date n'est pas choisie au hasard : il s'agit du jour de lancement de la PlayStation 5 dans de premières contrées, même si nous devrons attendre le 19 pour l'avoir en Europe. Le jeu profitera pour rappel de fonctionnalités exclusives sur cette plateforme, notamment grâce à la DualSense. Aucune version physique n'est prévue à cette heure, mais peut-être que comme pour ABZÛ, il y aura droit plus tard : le premier jeu de Giant Squid est d'ailleurs proposé à partir de 14,95 € sur Amazon.fr.