The Suicide of Rachel Foster : les versions PS4 et Xbox One datées en vidéo

C'est en février dernier que sortait sur PC The Suicide of Rachel Foster, un jeu d'aventure développé par ONE-O-ONE GAMES et édité par Daedalic Entertainment. Pas exempt de défauts, le titre a quand même reçu des critiques plutôt positives sur Steam, et comme l'avaient alors annoncé les développeurs, une version pour consoles de salon est en chemin.

The Suicide of Rachel Foster devait sortir dans le courant de l'année sur PS4 et Xbox One, ce sera bien le cas, les studios viennent d'annoncer aujourd'hui que la date de sortie du jeu est fixée au 26 août 2020 sur les consoles de Sony et Microsoft. L'histoire sera la même, nous suivrons Nicole dans un hôtel familial afin de se racheter auprès de la famille de Rachel Foster, un lieu également occupé par un agent de la FEMA qui enquête sur sa famille.

Rendez-vous la semaine prochaine afin de découvrir The Suicide of Rachel Foster sur PlayStation 4 et Xbox One, le titre sera vendu contre 19,99 €, vous pouvez déjà acheter une carte PSN de 20 € sur Amazon.fr.

