The Walking Dead: Saints & Sinners lancé par surprise pour le PS VR

The Walking Dead: Saints & Sinners a plutôt reçu un très bel accueil pour sa sortie sur PC, ce qui est loin d'être gagné pour les jeux en VR ou pour les adaptations de la licence. Il affiche un plus qu'honorable 81/100 sur Metacritic de la part de la presse et 7,9/10 chez les joueurs, ce qui laisse deviner ses qualités.

Le jeu d'action et de survie dans l'univers de The Walking Dead était pour le moment seulement jouable via les HTC Vive, Cosmos, Valve Index, Oculus Rift, Rift S, Quest câblé et divers casques WMR, mais les développeurs nous avaient promis un portage sur le PlayStation VR de la PS4. Surprise, le jeu a été lancé sans sommation ni annonce préalable de sa date de sortie ce 5 mai 2020 sur le PlayStation Store ! Ben Fuhrmann, Narrative Designer de Skydance Interactive, a présenté un peu le projet sur le PlayStation Blog pour les retardataires.

PlayStation VR + PS Camera + VR Worlds 299,99 € sur Amazon* * Prix initial de vente : 299,99€. The Walking Dead: Saints & Sinners recèle des combats épiques en VR optimisés spécialement pour la PS VR. Enfoncer votre couteau dans le crâne d’un zombie distrait impliquera un effort considérable de votre part pour dégager votre lame de là. Le poids de vos armes, leur efficacité et leur apparence ont été conçus pour vous procurer une sensation unique lors de la prise en main. Ce niveau de détails était essentiel afin de vous plonger convenablement dans l’atmosphère post-apocalyptique de La Nouvelle-Orléans. Tout n’est pas sombre à La Nouvelle-Orléans, une lueur d’espoir brille au cœur de la ville où se trouve une énorme cache de provisions, et les survivants comptent bien s’y attaquer. La Réserve, c’est ainsi qu’elle se nomme, a causé bien des tensions entre les factions les plus puissantes de La Nouvelle-Orléans. Une fois La Réserve déterrée, elle pourrait s’avérer désastreuse pour celles et ceux qui seront au beau milieu du conflit qui en résultera. C’est exactement là que vous vous trouverez en enfilant votre casque PS VR et commencerez votre périple à travers la ville. Vous incarnerez un vagabond, le Touriste, et rencontrerez de nouveaux personnages venus des quatre coins de La Nouvelle-Orléans et de Louisiane. Beaucoup vous demanderont de l’aide et certains vous feront un accueil hostile. À vous de voir comment interagir avec eux. Comme vous le verrez, le but de The Walkind Dead: Saints & Sinners n’est pas seulement de vous offrir des combats intenses, des décors prenants ou une histoire palpitante. Le jeu cherchera surtout à voir de quel bois vous vous chauffez alors que l’humanité vit ses heures les plus sombres.

The Walking Dead: Saints & Sinners est disponible dans une édition standard à 34,99 €, ou via une Édition Touriste à 54,99 € qui ajoute trois schémas d'armes uniques (le Shérif, le Juge et le Couteau de la garde nationale), ainsi qu'un ensemble de poupées vaudou à collectionner.