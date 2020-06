Thrustmaster lance ses joysticks d'Aviation Civile sous licence officielle Airbus

Les joysticks sont des accessoires très appréciés sur PC, ils sont idéals pour les jeux demandant de piloter des vaisseaux comme Elite Dangerous et Star Citizen, et avec l'arrivée cette année de Microsoft Flight Simulator et Star Wars: Squadrons, ils vont être utiles ces prochains mois.

Thrustmaster vient ainsi de lancer de nouveaux joysticks de la gamme Aviation Civile, conçus en partenariat avec Airbus, à commencer par le TCA Sidestick Airbus Edition. Un accessoire pensé pour être utilisé dans Microsoft Flight Simulator et X-Plane 11, avec un mini-manche, 12 boutons réassignables, un design modulaire et des fonctionnalités permettant de l'utiliser dans les jeux un peu plus nerveux. Le TCA Sidestick Airbus Edition est une réplique à l'échelle 1:1 des manches présents dans les A320 et A320 Neo, avec un inverseur de poussée, un palonnier intégré et la technologie Halleffect AccuRate Technology (H.E.A.R.T.) pour une précision optimale grâce à des capteurs magnétiques.

Vient ensuite le TCA Quadrant Airbus Edition, qui pourra être accompagné des modules TCA Quadrant Add-On Airbus Edition avec 16 boutons pour les fonctions Flaps », « Speedbrakes », « Park brake » & « Auto brake », toujours basés sur ceux des A320. Le TCA Quadrant Airbus Edition propose deux leviers de type A380, avec la possibilité d'en assembler deux pour davantage de fonctionnalités. Un TCA Officer Pack Airbus Edition inclura les deux joysticks, il comprendra :

Répliques ergonomiques à échelle 1 :1 : Manche et Quadrant inspirés des emblématiques avions de ligne Airbus, sous licence officielle Airbus ;

Joystick avec 4 modules interchangeables, 12 boutons réassignables, manette des gaz intégrée et palonnier par rotation du manche verrouillable ;

2 axes de navigation et 16 boutons et commandes (détentes, commutateurs ou encore mécanisme d’inversion de la poussée) pour une multitude de possibilités au décollage, vol, à l’atterrissage ou à l’arrêt ;

Technologie à capteurs magnétiques, sans contact ni potentiomètre, pour profiter d’une durée de vie illimitée et d’une précision optimale ;

Compatible avec les palonniers Thrustmaster T.Flght Rudder padals (TFRP) et Thrustmaster Pendular Rudder (TPR) ainsi que le TM Flying Clamp ;

« Plug and Play », automatiquement reconnu dans le jeu Microsoft Flight Simulator et X-Plane 11.

Enfin, Thrustmaster propose le TM Flying Clamp, un support en métal qui peut être utilisé avec les TCA Airbus Edition, mais aussi les T.16000M FCS, avec une fixation flexible et antidérapante, et un positionnement ambidextre. Et pour finir, voici les prix et dates de sortie de ces accessoires :

TCA Sidestick Airbus Edition : 69,99 €, 25 juin 2020 ;

: 69,99 €, 25 juin 2020 ; TCA Quadrant Airbus Edition : 99,99 €, 24 septembre 2020 ;

: 99,99 €, 24 septembre 2020 ; TCA Quadrant Add-On Airbus Edition : à confirmer ;

: à confirmer ; TCA Officer Pack Airbus Edition : 159,99 €, 24 septembre 2020 ;

TM Flying Clamp : 59,99 €, 24 septembre 2020.