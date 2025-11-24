Tides of Annihilation nous en met plein la vue dans un épique combat face à la sorcière Tyronoe

Gwendolyn vs Tyronoe





En début d'année, lors d'un State of Play, nous avions pu découvrir Tides of Annihilation, un jeu d'action-aventure chinois signé Eclipse Glow Games, qui reprend à son compte les légendes arthuriennes et n'est pas sans faire penser à Final Fantasy XVI dans ses affrontements de boss. Nous avions pu rapidement le constater grâce à 11 minutes de gameplay opposant l'héroïne Gwendolyn à Mordred Pendragon, qui contrairement aux mythes sera cette fois une femme forte à l'allure de top-modèle. Il faut croire que ce sera la marque de fabrique de cette production sur fond de quête du Graal, puisque nous avons pu découvrir jeudi dernier lors du Xbox Partner Preview un autre combat de boss, cette fois contre Tyronoe dans une église en ruine (et une dimension parallèle). Le choix d'une antagoniste féminine colle cette fois à la légende, puisqu'elle fait partie des neuf sorcières d'Ystawingun dans les écrits. Ici, il est simplement fait mention d'un Roi blanc auprès duquel elle occupait ce rôle et de « Whitelands » qu'elle aurait détruites. Après un bref échange de paroles, l'affrontement débute vraiment rapidement à la suite d'une transformation éclair à la limite du cliché et de la création d'un Folded Realm, élément clé du récit.

Malgré qu'il s'agisse d'une séquence de jeu avec interface, l'ensemble fait tout de même assez scripté et la tonne d'effets visuels n'aide pas, à voir ce que cela donne en dehors d'une telle présentation.

Le système de combat se précise





Si Tyronoe pense qu'un certain Lamorak a envoyé Gwendolyn, ce dernier prend assez vite contact avec elle pour l'assister dans ce combat avant d'offrir son pouvoir. Sans surprise, il s'agira d'un autre Chevalier de la Table Ronde auquel faire appel, spécialisé dans le maniement de la lance. Ici, son utilité est de pouvoir toucher ce boss dans l'espace miroir de ce Folded Realm, symbolisé par des teintes bleutées.

Le Dual Frontline Battle System est le nom donné à la mécanique de gameplay permettant d'invoquer et commander sous forme spectrale l'un de ces chevaliers au combat... en même temps que Gwendolyn, notamment afin de briser les barrières magiques de Tyronoe dans le cas présent. Dans les faits, nous voyons surtout des assauts en simultanée, donc sans doute rien d'aussi compliqué qu'un système à la Astral Chain par exemple. Notez qu'en plus de Lamorak, la vidéo confirme que Palamède (Palamedes) fera aussi partie du roster.

Si vous souhaitez avoir quelques explications complémentaires, un article a été publié sur Xbox Wire. Il est notamment fait mention de la volonté des développeurs de faire de chaque chevalier un véritable sidekick plus qu'un outil, en pouvant personnaliser les attaques et compétences utilisées. Là encore, difficile de ne pas penser à FFXVI même si la forme est un peu différente. Deux groupes de chevaliers peuvent ainsi être équipés à la fois pour un total de quatre, permettant de personnaliser notre style de jeu et effectuer divers combos tout en bénéficiant d'effets stratégiques comme l'arrêt du temps ou un bouclier défensif.

Pour le moment, Tides of Annihilation est simplement attendu sur PS5, Xbox Series X|S et PC (Steam et Epic Games Store) sans plus de précision. Des visuels inédits sont à découvrir en page suivante.

Actuellement, Final Fantasy XVI est vendu à seulement 19,99 € chez Cdiscount sur PS5.