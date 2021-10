Tomb Raider : du gameplay, des artworks et des jaquettes pour le projet Ascension

La franchise Tomb Raider célèbre actuellement ses 25 ans, l'éditeur Square Enix partage régulièrement des jaquettes alternatives des jeux de la licence, mais il a décidé cette fois d'aller encore plus loin en dévoilant des informations sur Tomb Raider: Ascension, un titre qui n'a jamais vu le jour, et pour cause, il s'agissait du premier concept du reboot de 2013, développé par Crystal Dynamics.

Plusieurs vidéos sont disponibles, dont du gameplay, avec des séquences en cours de développement montrant tout de même des mécaniques qui ont été conservées par la suite, comme l'arc ou les environnements bien plus ouverts. Pour rappel, nous avions déjà eu droit à quelques images et du gameplay dès 2013, Lara Croft pouvait se déplacer à cheval, ce qui n'est pas si étonnant, les développeurs s'étant inspiré de Shadow of the Colossus. Mais l'aventurière anglaise devait ici faire face à des monstres assez effrayants, donnant un petit côté survival-horror au jeu. Finalement, seul le côté survival est resté et le lance-flammes a lui aussi disparu, dommage !

Square Enix a également partagé d'autres vidéos, à retrouver sur la seconde page, montrant des mécaniques de gameplay en cours de création, mais surtout des artworks de ce Tomb Raider: Ascension, avec une Lara Croft qui passe par différents designs et des PNJ qui n'auront finalement jamais vu le jour. Quelques environnements comme les bunkers dans la jungle ou sur la côte sont quand même dans le jeu final de 2013. Enfin, la dernière vidéo dévoile toute une série de jaquettes envisagées pour le jeu, preuve que c'est bien dans cette direction que voulait aller Crystal Dynamics à l'origine, avec là encore une apparence différente pour Lara.

La suite, vous la connaissez, Tomb Raider: Ascension est devenu Tomb Raider tout court, le premier volet d'une trilogie suivi par Rise of the Tomb Raider et Shadow of the Tomb Raider, que vous pouvez retrouver en Definitive Edition à 19,99 € sur Amazon.