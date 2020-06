Total War Saga: Troy, entretien avec la Game Director et le Battle Designer du prochain opus prometteur de la série

Si vous vous intéressez un peu à l’actualité du prochain Total War, vous avez sans doute déjà lu notre preview consacrée aux tout premiers combats qui opposaient Achille à Hector et vu les six premières minutes de gameplay dévoilées. Forts de notre expérience et de notre envie d’en savoir plus sur ce futur opus prometteur, nous sommes allés à la rencontre de Maya Georgieva et Milcho Vasilev, respectivement Game Director et Battle Designer du titre.

Le duo nous a éclairés sur les subtilités des combats, mais aussi certains points-clés qui concernent aussi la campagne, comme le recrutement ou la diplomatie.

Pouvez-vous vous présenter brièvement ?

Maya Georgieva : Bonjour je suis Maya Georgieva, game director sur Total War Saga: Troy et voici mon collègue Milcho

Milcho Vasilev : Salut je suis Milcho Vasilev, senior game designer spécialisé dans les batailles.

Les héros épiques, comme Hector et Achille, fonctionnent-ils de la même manière que les seigneurs légendaires de Total War: Warhammer et Three Kingdoms ou bien avez-vous retouché un petit peu ce système ?

MV : Le principe est assez similaire à ce que vous connaissez dans Total War: Warhammer. Les héros ont des arbres de talent uniques ainsi que leurs propres capacités et façons de combattre sur le champ de bataille. Cependant, ça ne fonctionne pas exactement pareil dans tous les domaines. Les héros épiques sont effectivement du même acabit que les seigneurs légendaires de Warhammer, à savoir qu’ils servent de chef de faction parmi lesquels vous choisissez en début de partie. Chacun à son histoire, que vous êtes libres de suivre ou non selon vos envies. Nous avons aussi d’autres héros qui sont un peu plus génériques. Ils sont divisés en quatre classes et onze sous-classes, chacun ayant son propre arbre de compétence avec des combinaisons de talents uniques. Certaines techniques sont spécifiques à une classe, mais si on prend l’exemple des seigneurs de guerre, ils ont accès à des bonus de mouvements sur la carte de campagne plus rapidement que les héros combattants ou défenseurs.

MG : Ce qui différencie également Total War Saga: Troy de la série Warhammer et du mode Romance de Three Kingdoms, c’est le traitement spécial dont ont fait l’objet les héros pour qu’ils correspondent à la narration de l’Iliade. Il est notamment question de leur puissance, en tant que joueurs vous voulez voir votre Achille ou votre Hector avoir un rôle spécial au combat, mais ce n’est pas complètement magique pour autant.

MV : Cela dit quand les héros se rencontrent sur le champ de bataille, nous avons des animations spéciales qui rendent les affrontements très spectaculaires.

Pouvons-nous nous attendre à diriger des agents sur le champ de bataille ou en mode campagne dans cet épisode ?

MG : Les agents font leur grand retour après avoir disparu de Total War Saga: Thrones of Britannia et Three Kingdoms. Nous les avons implémentés dans le jeu de manière plus traditionnelle en les faisant apparaître sur la carte sous la forme de personnages capables de réaliser des actions. Mais nous avons aussi quelque chose de nouveau de ce côté-là puisque nous avons ajouté un type spécial d’agent appelé « agent épique ». En gros, la relation qui unit les héros épiques aux héros standards est la même qui unit les agents épiques et les agents normaux. Ces agents épiques sont très inspirés des mythes et sont assez puissants. Ils ont également une durée de vie limitée et doivent donc être utilisés avec stratégie.

MV : Comme vous le savez, les agents ont des capacités spéciales dans le mode campagne, ainsi que leur propre arbre de talent. Les agents épiques ont quant à eux des actions totalement uniques et c’est ce qui les rend particuliers.

Dans les batailles auxquelles nous avons pu participer, Hector et Achille avaient les mêmes capacités appelées « Aristeia ». Comment marche cette fonctionnalité et sera-t-il possible de choisir d’autres capacités de ce type ?

MV : En plus des buffs qu’elle apporte, le principal intérêt de l’Aristeia est de retirer les temps de recharge des capacités de vos héros en plus d’augmenter la rage que votre personnage génère et qui est indispensable pour utiliser ses compétences. Cela veut dire que vous pouvez spammer vos capacités autant que vous le souhaitez. Cela signifie également que même si l’Aristeia est la même pour tous les héros, les différents types de héros ne l’utiliseront pas de la même manière. Un héros de type seigneur de guerre pourra améliorer ses troupes plus régulièrement tandis qu’un personnage comme Achille, beaucoup plus offensif, pourra devenir une véritable machine à tuer. Il faut savoir que l’Aristeia est une capacité à usage unique que vous ne pourrez pas débloquer à chaque bataille. Pour pouvoir en bénéficier, il faut utiliser votre héros activement durant le combat et si la bataille est assez importante il pourra accumuler la force nécessaire pour déclencher l’Aristeia sur votre ordre.

Étant donné que vous avez introduit un système de religion, pouvons-nous nous attendre à un système de magie ?

MG : Nous avons essayé de rester le plus rationnels possible, donc la magie au sens propre ne convient pas vraiment à l’ambiance que nous avons essayé de retranscrire. Cependant les dieux ont de l’influence sur les factions, ce qui est de la magie un peu borderline. C’est probablement un peu plus que ce que vous êtes en droit d’attendre d’un épisode de Total War classique. Nous voulons que cette influence soit toujours explicable, mais aussi liée aux enseignements de certains cultes qui sont inspirés par les dieux. Je peux vous donner quelques exemples. Si vous vénérez Arès, le dieu de la guerre, vous obtenez naturellement de l’inspiration, ou plutôt du zèle, pour vos unités sur le champ de bataille. Si vous êtes plutôt du genre à vouer un culte à Athéna, vous aurez alors des bonus pour d’autres types de troupes et d’autres situations qui ne concernent pas forcément la guerre. Se dévouer à Poséidon, le dieu de la mer et père des monstres, vous attribuera des bénéfices liés à la mer. Par exemple, vous ne souffrirez pas d’usure au milieu des eaux. Votre cavalerie et tout ce qui se rapporte aux chevaux sera également amélioré puisque Poséidon est également réputé pour être le dieu des chevaux. Nous avons essayé de garder la personnalité des dieux grecs et d’accorder des buffs en conséquence pour coller à ce que nous savons d’eux à travers la mythologie.

MV : Obtenir la faveur de tous les dieux est extrêmement difficile, bien que cela soit possible. Vous aurez généralement besoin de choisir quel dieu vous voulez apaiser et cela va se ressentir dans votre façon de jouer dans le mode campagne.

Pouvez-vous nous dire précisément comment s’attirer la sympathie des dieux ?

MG : Il y a plusieurs actions qui peuvent être menées. Construire des temples est une première étape pour les louer. Vous pouvez aussi réaliser un sacrifice particulier appelé « hécatombe », qui consiste à abattre 100 taureaux et qui vous accorde beaucoup de faveurs. Vous pouvez également dédier des trésors aux temples en payant avec de l’or et d’autres ressources. Enfin, la manière la plus importante pour obtenir l’aval des dieux est sans doute de recruter des prêtres qui sont un type d’agent. Vous obtenez la faveur des dieux de cette manière, mais si vous ne réalisez pas ces actions de manière régulière, vous risquez de perdre leur soutien au fil du temps. Impossible de se reposer sur ses lauriers, il faut être persistent et toujours avoir un œil sur les dieux.

Obtenir des unités mythiques semble très important. Est-il difficile de les déverrouiller ?

MV : Les joueurs devront sortir un peu des sentiers battus pour avoir des unités mythiques. Elles ne sont pas partout et ne sont pas très communes. Vous devrez trouver les différents lieux et les différentes façons de les débloquer. Elles ne sont cependant pas nécessaires pour terminer une campagne. Si vous le désirez, vous pouvez simplement jouer avec les troupes régulières de votre faction. Les unités mythiques offrent ceci dit un gameplay bien différent. Vous avez probablement vu dans la démo le Minotaure, une unité très puissante et disruptive. Vous devez bien réfléchir à la manière de l’utiliser puisqu’il s’agit d’une unité chère qui est dure à obtenir en campagne. Il en est de même pour les Centaures étant donné que Total War Saga: Troy tourne essentiellement autour du combat d’infanterie et que ces unités de cavalerie offrent des opportunités nouvelles sur le champ de bataille.

MG : En termes de recrutement, nous avons deux façons d’obtenir les créatures mythiques. Les plus « communes » peuvent être récupérées en parcourant la carte de campagne. Les Centaures sont un bon exemple, car ils vivent selon la mythologie grecque sur le mont Pélion. Si vous possédez cette province, vous pourrez donc recruter des Centaures avec le bâtiment adéquat. Il existe aussi d’autres créatures et agents mythiques qui sont liés au système de religion. Par exemple, le Minotaure que vous avez vu est débloqué en atteignant le niveau de faveur le plus important auprès de Zeus. Le recrutement du Minotaure est également relié à une zone particulière qui est le labyrinthe de Crête, donc vous possédez cette zone cela vous aidera beaucoup dans votre tâche.

La diplomatie est l’un des pires aspects de Total War: Thrones of Britannia et l’un des meilleurs de Three Kingdoms. À quoi ressemblera celle de Troy ?

MG : Elle sera meilleure, je suppose ! Lors du développement de Troy nous avons réalisé les bénéfices du nouveau système diplomatique de Three Kingdoms. Nous avons donc fait de gros efforts pour l’ajouter à notre jeu. Vous aurez donc la dernière, et la plus intéressante, version de la diplomatie de la série Total War. Ce qui est un peu spécifique à cet opus c’est le commerce des différentes et nouvelles ressources du jeu, ce qui est un gros changement dans la série. Cela se reflète donc dans la diplomatie avec les nombreuses possibilités d’échange avec les autres factions.

MV : Dans Total War Saga: Troy, l’or n’est plus la seule et unique monnaie qui sert à absolument tout. Il y a désormais cinq ressources différentes aux rôles distincts. Vous aurez par exemple besoin de nourriture pour lever vos armées et les entretenir, là où vous aurez besoin de pierres et de bois pour construire vos bâtiments et les améliorer. L’or est toujours une ressource, mais il sera utilisé pour des occasions plus uniques comme le recrutement de certaines unités d’élite qui réclament un paiement ou bien pour faire une offrande aux dieux.