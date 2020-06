Trackmania : « pas un modèle d'abonnement, mais un accès au jeu pour une durée limitée »

Attendu dans un mois sur ordinateurs, Trackmania proposera un modèle économique plutôt atypique, avec une version gratuite, une édition standard à 9,99 € pour un an et une version Club à 29,99 €, offrant évidemment plus de fonctionnalités. Alors oui, il faudra sans doute payer plusieurs fois pour jouer longtemps à Trackmania, mais pour Ubisoft, ce n'est pas un système d'abonnement.

L'éditeur a en effet réagi sur le forum Maniaplanet, expliquant que Trackmania ne sera pas un jeu à abonnement, comme les MMO par exemple, mais un achat pour une durée limitée dans le temps :

En fait, ce n'est pas un modèle d'abonnement, mais un accès au jeu pour une durée limitée. Vous payez pour avoir accès au jeu pendant une période et c'est tout. Lorsque ce temps est écoulé, vous devez acheter à nouveau le jeu pour le temps que vous souhaitez y accéder à nouveau.

Pour rappel, la version standard coûtera 9,99 € pour un an, mais les fans de la franchise pourront opter pour l'édition Club, à 29,99 € l'année ou 59,99 € pour trois ans, soit le prix d'un AAA classique. L'idée est plutôt bonne, il faut le reconnaître, mais appelons un chat un chat, c'est quand même un abonnement à l'année qui est proposé ici. Pour rappel, la date de sortie de Trackmania est fixée au 1er juillet 2020 sur PC uniquement.

