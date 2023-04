À quel âge passons-nous le plus de temps sur les jeux vidéo ? La réponse devrait vous surprendre !

Comme vous le savez sans doute, bon nombre d'entre nous aiment lancer une partie de jeu vidéo de temps à autre. Que ce soit des titres en solo ou bien en multijoueur, nous croisons tous les âges dans la communauté du gaming et la question de : « Qui joue le plus ? » nous a traversé l'esprit.

Selon l'étude d'ExpressVPN, qui explique comment la fascination des jeux vidéo se transmet d'une génération à l'autre, nous découvrons les raisons pour lesquelles la tranche des 30 ans et plus est plus addicte aux jeux vidéo que les plus jeunes d'entre nous.

Le monde du jeu vidéo n'a cessé d'évoluer depuis la sortie des premiers jeux tels que Galaga, Pac-Man, Space Invaders ou encore Pong. Nos consoles ont également bien évolué, et les joueurs ont suivi le mouvement. En effet, si vous demandez à la tranche d'âge des 25 ans et moins, difficile pour eux de dire ce qu'est un Amstrad CPC.

L'évolution dans le jeu et le comportement des joueurs





Lorsque nous retraçons l'histoire du jeu vidéo, nous nous en rendons vite compte. En passant d'un Super Mario Bros. sur la NES (Nintendo Entertainment System) en 8 bits au dernier Hogwarts Legacy en Full HD sur un PC gamer de dernière génération, de l'eau a coulé sous les ponts. L'évolution technologique est folle entre ces deux époques et les mentalités ont également changé.

En effet, l'étude démontre que, à l'heure actuelle, les gamers de la tranche d'âge des 30 à 40 ans sont plus sujets à jouer quotidiennement à des jeux vidéo et 68 % d’entre eux reconnaissent le faire régulièrement. En outre, 58 % des joueurs âgés de 20 ans jouent à des jeux vidéo tous les jours.

Toutefois, les joueurs de la tranche des 30 à 40 ans sont plus nombreux à admettre qu'ils consacrent une journée entière au gaming toutes les semaines par rapport aux plus jeunes d'entre nous qui joueraient plutôt quotidiennement. À notre grande surprise, les 46 à 55 ans passeraient plus de 24 heures de jeu en une seule session.

L'étude considère que les plus âgés d'entre nous ont vécu l'évolution des jeux vidéo en direct et seraient donc plus à même de devenir de grands gamers. Elle nous fait également découvrir que les enfants des années 80 / 90 joueraient pour se détendre et prendre plaisir, tandis que pour la dernière génération, ce serait plutôt un moyen de s'évader, d'échapper à la réalité (attention, à prendre avec des pincettes, ceci est le résultat d'une étude, pas une affirmation, chaque personne de chaque génération est différente et c'est peut-être votre cas).

Nous remarquons également que les consciences sont bien différentes au sein de la communauté du gaming. En effet, 59 % des gamers disent continuer de jouer même si cela peut perturber leur cycle de sommeil et/ou causer des problèmes dans leur vie active.

L'heure est pour nous de visualiser les différents impacts qu'ont les jeux vidéo dans notre vie. Toute tranche d'âge confondue, 30 % des joueurs pensent tout le temps aux jeux vidéo, 58 % continuent à jouer même si cela peut avoir des effets néfastes, et enfin 47 % d'entre eux mentent à leur entourage sur leur consommation de jeu.

Les hommes et les femmes dans le jeu vidéo





La société a voulu enlever le stéréotype selon lequel les gamers seraient exclusivement des hommes. Les développeurs de jeux ont pris parti de s’adresser à un public plus large et de plus en plus diversifié. Cependant, il existe encore une différence notable dans la façon dont les femmes et les hommes perçoivent les jeux vidéo et la place qu’ils occupent dans leur vie.

Même si elles jouent déjà moins que les hommes, la majorité des femmes interrogées admettent qu’elles aimeraient réduire le temps qu’elles consacrent derrière leurs écrans. Elles affirment également qu'elles se sentent coupables d'utiliser une partie de leur temps libre en jouant aux jeux vidéo.

À l’inverse, l'étude montre que les hommes jouent souvent aux jeux vidéo pour se rapprocher de leurs amis et s'en faire de nouveaux. La gent masculine est également plus susceptible de faire carrière dans l’industrie des jeux vidéo que les femmes, qui ont déclaré qu’elles jouaient aux jeux vidéo principalement pour se détendre et se divertir. Toutefois, des équipes féminines font leur apparition et s'illustrent dans de nombreux jeux, à quand des équipes mixtes dans l'e-sport ?

Quels appareils sont les plus utilisés dans le gaming ?





L'univers du jeu vidéo est très vaste. Nous savons que nous pouvons jouer sur de multiples supports tels que les consoles de salon, nos smartphones et tablettes, nos ordinateurs, mais aussi depuis peu à travers les casques de réalité virtuelle.

L'avènement des émulateurs performants sur PC, afin de rejouer aux jeux de notre enfance, a permis la création d'une communauté dite du retrogaming. L'étude d'ExpressVPN montre ainsi que sur le panel de 1 000 gamers aux États-Unis et de 1 000 au Royaume-Uni, 79 % d'entre eux déclarent jouer à des jeux rétro, toute catégorie d'âge confondue.

Les smartphones remportent tout de même la palme de l'outil le plus utilisé pour jouer avec près de 70 % des interrogés qui déclarent l'utiliser pour jouer contre 61 % qui jouent sur console et la moitié d'entre eux sur PC.

Les résultats de l’enquête ont démontré l’évolution constante des nouvelles technologies. Nous sommes donc toujours aptes à retrouver d’anciens jeux ou entretenir notre passion pour les jeux de dernière génération. Que vous soyez attirés par les grands classiques de l'histoire ou plutôt à la recherche de nouvelles sensations (ou les deux !), vous trouverez sans doute chaussure à votre pied dans ce dédale de choix.