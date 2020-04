Trials of Mana : la note de Famitsu, des avis différents pour la rédaction

Trials of Mana, connu également sous le nom de Seiken Densetsu 3, revient avec des graphismes modernisés sur PS4, Switch et PC. Nos confrères japonais de chez Famitsu ont décortiqué ce remake et livrent leurs impressions. Les quatre testeurs ont-ils été charmés par cette odyssée remaniée ? Il y a de l’excellent et du moyen...

En effet, un journaliste lui a attribué une note quasi parfaite, à savoir un 9/10, tandis qu'un autre lui donne un 7/10. Et les autres ? Deux 8/10. Ainsi, Trials of Mana obtient 8/9/8/7, soit 32/40. Les graphismes manquent légèrement de peps, mais l'aventure est prenante et amusante. Pour faire simple, si vous aimez les jeux de rôle purement japonais, vous allez l’apprécier.

La date de sortie de Trials of Mana est fixée au 24 avril 2020. N'oubliez pas qu'une version d'essai est actuellement disponible.