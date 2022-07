Universal : Ambulance, The Northman, Doom sans censure et d'autres films arrivent en vidéo

En début d'année, Universal Pictures Home Entertainment avait dévoilé son planning des sorties en Blu-ray et DVD de nombreux films, il est de retour cette semaine avec le programme pour les mois de juillet, août et septembre 2022, qui seront notamment marqués par la sortie en vidéo d'Ambulance de Michael Bay, The Northman de Robert Eggers ou encore du Doom d'Andrzej Bartkowiak en Blu-ray 4K UHD non censuré.

Sans plus attendre, voici le planning des sorties d'Universal Pictures Home Entertainment pour les trois prochains mois :

6 juillet 2022 : Belfast (Blu-ray, DVD) ;

6 juillet 2022 : Une Mère parfaite (DVD) ;

6 juillet 2022 : The Last Kingdom Saison 5 (DVD) ;

6 juillet 2022 : Clem Saison 12 (DVD) ;

6 juillet 2022 : Magnum P.I. Saison 1 (DVD) ;

6 juillet 2022 : Miraculous Lady Bug Vol 22 (DVD) ;

6 juillet 2022 : Miraculous Lady Bug Vol 23 (DVD) ;

6 juillet 2022 : Peppa Pig : Le Château de sable (DVD) ;

20 juillet 2022 : Alors on danse (DVD) ;

20 juillet 2022 : Fear the Walking Dead Saison 7 (Blu-ray, DVD) ;

27 juillet 2022 : Ambulance (Blu-ray, DVD, 4K UHD) ;

17 août 2022 : Les Bad Guys (Blu-ray, DVD) ;

17 août 2022 : Doom (4K UHD) ;

24 août 2022 : La Revanche des crevettes pailletées (Blu-ray, DVD) ;

7 septembre 2022 : Downtown Abbey 2 : Une nouvelle ère (DVD, Blu-ray, coffret 1 & 2) ;

7 septembre 2022 : Pat' Patrouille Vol 47 : Sauvetage Extrême (DVD) ;

7 septembre 2022 : Pat' Patrouille Vol 48 : Mission secrète (DVD) ;

7 septembre 2022 : Macadam Popcorn (Digibook DVD) ;

21 septembre 2022 : The Northman (Blu-ray, DVD, 4K UHD) ;

28 septembre 2022 : Le Sens de la vie (4K UHD).

Universal Pictures annonce déjà qu'en octobre, nous verrons la sortie en vidéo de Jurassic World : Le Monde d'après avec un coffret regroupant les six films de la saga, Chucky Saison 1, E.T. L'extraterrestre en édition 40e anniversaire, Ex Machina ou encore The Thing, film d'horreur culte de John Carpenter en steelbook collector.