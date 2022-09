Unreal Engine 5 : Lumen et Nanite enfin disponibles pour PC VR, de quoi bien aider les développeurs pour la VR

Nous en parlions en mai dernier (voir article), le moteur Unreal Engine d'Epic Games regorge de technologies en tout genre pour tenter d'obtenir le meilleur rendu avec le moins de puissance possible, c'est ce que nous appelons plus communément l'optimisation. Malgré tout, les deux composants les plus importants, à savoir Nanite et Lumen, n'étaient pas disponibles pour le développement de jeux en VR, mais ça... c'était avant !





Mais de quoi parlons-nous vraiment ? Sur nos PC modernes et consoles de nouvelle génération (Xbox Series X|S, PS5), le système géométrique Nanite de l'UE5 apporte une nouvelle façon de créer et d'afficher les assets (éléments) de nos jeux. Dans les moteurs précédents, lorsque la caméra s'éloignait ou se rapprochait suffisamment d'un élément (une pierre, une voiture, un personnage...), une ou plusieurs versions de ce même élément s'affichaient selon la distance à laquelle se plaçait la caméra, avec des textures détaillées pour les éléments proches et des textures l'étant moins pour ceux plus lointains. Ce procédé technique, qui a pour nom LOD (Level of Detail), permet d'alléger les ressources de nos machines. Avec Nanite, c'est du passé !

Désormais, les artistes n'ont plus à modéliser plusieurs fois chaque version d'objet du jeu, c'est le moteur qui s'occupe de le faire à leurs places en temps réel et sans que l'allégement soit visiblement perceptible par le joueur. Par conséquent, les assets du jeu ont l'air incroyablement détaillés de près ou de loin, tout en évitant l'effet « popping » qui était jusque-là considéré comme la marque de fabrique du moteur. Vous l'aurez constaté dans votre vie de gamer, lorsque vous voyez instantanément les textures détaillées devenir subitement pauvres et inversement selon votre déplacement. Avec Nanite, vous ne verrez plus aucune différence de détails sur les textures ou les polygones, et ce où que vous soyez dans le jeu.

Concernant Lumen, il s'agit d'un système d'éclairage global, comprenez par là qu'il suffit d'indiquer un point (comme le soleil) et le moteur s'occupe du reste, que ce soit les effets de réflexions, d'ombres, de lumières, de réfraction, tout est calculé par le moteur, un peu comme peut l'être le ray-tracing de chez NVIDIA, mais en beaucoup moins gourmand. Lumen permet aux artistes de se libérer du temps, là où ils devaient dans la majorité des cas placer les lumières pour obtenir tel ou tel effet. Outre ce gain, lesdites technologies permettront, vous l'aurez compris, de bénéficier d'un meilleur rendu en VR, comprenez par là de meilleurs graphismes.

Avec l'Unreal Engine 5.1, Nanite et Lumen fonctionnent désormais en VR, comme l'a confirmé Alex Coulombe, PDG de Heavenue (société spécialisée dans les shows immersifs pour le métavers). Il déclare dans son tweet que sa version de test maintient 90 images par seconde sur un ordinateur portable équipé d'une RTX 3080 mobile. Si vous souhaitez tester son niveau, ce dernier a posté un lien de téléchargement public de son application de test.

Lumen and Nanite running in VR w/ Unreal Engine 5.1 at 90 fps and no crashing. pic.twitter.com/Sz49QcPAmw — Alex Coulombe (@iBrews) September 16, 2022

La version publique de l'Unreal Engine 5 sur GitHub fonctionne pour PC VR, mais Meta a sa propre branche UE5 qu'il recommande pour le développement natif sur Quest 2. Attention toutefois, Nanite et Lumen ne fonctionnent pas sur Android, et ne sont pas conçus pour l'être avec les puces mobiles en général, donc les jeux Quest 2 ou Pico 4 natifs seront limités à la technologie existante, autrement dit, seuls les jeux PC VR sont concernées par la chose !

Si vous n'avez pas encore sauté le pas, vous pouvez vous offrir un Meta Quest 2 à la Fnac, Darty ou encore chez Amazon pour 449,99 €. Vous pourrez aussi y trouver de bons PC pour gamers.