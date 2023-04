Vertigo 2 : l'éditeur de niveau dévoilé et quid d'un portage PlayStation VR 2 ?

Bon nombre de joueurs considèrent Vertigo 2 comme le meilleur jeu de tir en VR depuis Half-Life: Alyx et un portage sur PSVR 2 ne pourrait que plus le populariser. Pour l'instant, il faudra faire sans, mais son principal et unique développeur « adorerait » le porter sur PlayStation VR 2. Pour ceux disposant déjà du titre en PC VR, l'éditeur de niveaux vient d'être dévoilé.

Le développeur Zach Tsiakalis-Brown (Zulubo Productions) a annoncé sur Twitter la mise en place d'un éditeur de cartes pour son jeu PC VR, avec prise en charge du Steam Workshop. Petit plus immersif, l'outil permet de créer et de tester ses créations directement en réalité virtuelle. Contrairement à Vertigo Remastered (lire notre test) qui proposait ladite fonctionnalité à l'achat, cette nouvelle version sera entièrement gratuite. Celle-ci s'appuie sur le kit de construction du jeu original et fonctionnera de la même façon :

vertigo 2 level editor is in development ???? pic.twitter.com/KTrRBlHDs1 — Zach Tsiakalis-Brown (@MrZulubo) April 20, 2023

Aucune date n'a encore été fixée pour cet éditeur de niveaux et donc encore moins pour l'éventuel portage sur PlayStation VR 2. Voici d'ailleurs ce que le développeur déclare à ce sujet :

J'ai remarqué que beaucoup de gens demandaient si Vertigo 2 était compatible avec le PSVR 2. Je suis un développeur solo et je n'ai visé, faute de temps, qu'une sortie sur PC, mais j'adorerais porter le jeu sur le PlayStation VR 2 à l'avenir. C'est vraiment une possibilité !

Si une sortie est effectivement possible, il faudra néanmoins envisager une fenêtre de lancement pour l'année prochaine, car il est à rappeler que Vertigo 2 a été créé par un seul développeur et cela demande évidemment bien plus de temps que pour une équipe dédiée. Si la version PC VR vous intéresse, voici la page Steam du jeu.

